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Aydın'da Usta Bulmak Mühendis Bulmaktan Daha Zor

Aydın'da Usta Bulmak Mühendis Bulmaktan Daha Zor
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Aydın'da kesintisiz eğitimin 12 yıla çıkarılmasının ardından sanayide usta bulmak mühendis bulmaktan daha zor hale geldi. İş insanı Bilal Türen, mühendislerin asgari ücretle çalışırken, mavi yaka çalışanların daha fazla kazandığını belirtti.

Kesintisiz eğitimin 12 yıla çıkarılması ile başlayan çırak sıkıntısının ardından ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da sanayide ustalar mühendis maaşı ile mühendisler ise asgari ücretle iş bulmaya başladı. Sorunun, zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarılmasından sonraki yıllarda başladığını belirten Aydınlı iş insanlarından Bilal Türen, "Eskiden mühendis bulmak zor oluyordu, şimdi iş makinesi operatörü, kaynakçı ve kalıpçı bulmak zor oldu. Az olan ve zor bulunan ne ise o daha çok kıymetli oluyor. Bu nedenle artık mavi yaka çalışanlar mühendislerden daha çok para kazanıyor" dedi.

Türkiye'de tarım ve turizm şehri olmanın yanında sanayi şehri olma yolunda da ilerlemeye çalışan illerden biri olan Aydın'da artık usta bulmanın mühendis bulmaktan daha zor hale geldiği belirtildi. Aydınlı iş insanlarından Bilal Türen, sanayide en büyük sıkıntının işinin ehli usta ve ara eleman bulmak olduğunu belirterek "Bu sorun aslında eğitim sistemindeki bize göre tarafların görüşleri alınmadan yapılan değişiklikten kaynaklı. 1997-1998 eğitim öğretim yılında başlayan 8 yıllık zorunlu eğitim getirdiği sorunları yaklaşık 20 yıl sonra hissettik. Bugün ciddi sorun yaşanıyor. Eskiden okumaya meyli olmayan çocuklar ilkokuldan sonra ilgi duyduğu mesleğe yönlendirilirdi. 4306 sayılı kanun 1997-1998 öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayıp, 5 yıllık ilkokul ve 3 yıllık ortaokul eğitimi birleştirilerek sekiz yıllık kesintisiz bir ilköğretim süreci başlayınca sanayide ciddi bir sıkıntı başladı. Ardından 2012-2013 eğitim öğretim döneminde Türkiye'de zorunlu eğitim 8 yıldan 12 yıla çıkarıldı. Daha önce 5+3 (İlkokul-ortaokul) şeklinde uygulanan model, 4+4+4 (4 sene ilkokul, 4 sene ortaokul ve 4 sene lise) şeklinde kademelendirildi. Şimdi herkes okuyup mühendis oldu. Ancak çalışacak kişi kalmadı. Sonuç olarak o dönem çıraklığa girip usta olanlar, bugün okuyup mühendis olanlardan daha fazla para kazandığı gibi, her zaman aranan eleman oldular" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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