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Aydın'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yapılan Zam Eleştirildi

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Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Aydın'da toplu taşıma ücretlerine yapılan yüzde 28'lik zammı eleştirdi. Künkcü, UKOME tarafından belirlenen bu zammın, enflasyon oranlarının çok altında kaldığını belirterek, toplu taşıma sektöründeki maliyet artışlarına dikkat çekti.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Aydın'da toplu taşıma ücretlerine yapılan yüzde 28'lik zammı eleştirdi. Künkcü, UKOME tarafından belirlenen bu zammın, enflasyon oranlarının çok altında kaldığını belirterek, toplu taşıma sektöründeki maliyet artışlarına dikkat çekti.

Toplu taşıma hizmeti veren şoförler, bir yıl aradan sonra yolcu ücretlerine zam aldı. Mazot, yedek parça ve diğer maliyetlerdeki artışlar nedeniyle zor günler geçiren şoförler, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nden (UKOME) ücret artışı talep etti. UKOME yetkilileri, tam yolcu ücretine yüzde 28, öğrenci yolcu ücretine ise yüzde 20 oranında zam yapılmasını kararlaştırdı. Yeni tarife önümüzdeki hafta yürürlüğe girecek ve şehir içi tam yolcu ücreti 14 liradan 18 liraya, öğrenci ücreti ise 10 liradan 12 liraya yükseldi.

"Enflasyonun çok altında bir artış"

Toplu taşıma sektöründeki girdilerin, özellikle mazot ve yedek parça fiyatlarının hızla arttığını ifade eden Başkan Muhammet Ali Künkcü, UKOME'nin belirlediği yüzde 28'lik zam oranının yetersiz olduğunu vurgulayarak "Şoför esnafımızın yaşadığı maliyet artışları göz önüne alındığında, bu zam oranı kesinlikle yeterli değil. Enflasyon oranlarının çok altında kalan bu zam, esnafımızın maliyetlerini karşılamaktan uzaktır. UKOME'nin belirlediği yüzde 28'lik artış kabul edilemez" dedi.

"Esnaf kontak kapatmak zorunda kalacak"

Künkcü, toplu taşıma hizmeti veren şoförlerin maliyetlerini karşılamakta zorlandığını belirterek, bu şartlar altında birçok esnafın kontak kapatmak zorunda kalacağını söyledi. Zammın yeniden gözden geçirilmesini talep eden Künkcü, "Mazot, yedek parça ve diğer maliyetlerdeki artışlar nedeniyle esnafımız gerçekten zor günler geçiriyor. Toplu taşıma hizmeti veren şoförlerimiz, maliyetlerini karşılayamaz hale geldi. Eğer bu durum böyle devam ederse, birçok esnafımız kontak kapatmak zorunda kalacak. Bu da hem toplu taşıma hizmetlerinin aksamasına hem de şoför esnafımızın geçim sıkıntısı yaşamasına neden olacak" diye konuştu.

Mevcut zammın toplu taşıma hizmeti veren esnafın maliyetlerini karşılamaktan uzak olduğunu belirten Başkan Künkcü, daha adil ve sürdürülebilir bir düzenleme yapılması gerektiğini savunarak "UKOME'nin belirlediği zam oranı, esnafımızın maliyetlerini karşılamaktan uzaktır. Bu yüzden daha adil ve sürdürülebilir bir ücret düzenlemesi yapılması gerektiğine inanıyoruz. Esnafımızın ayakta kalabilmesi için daha yüksek bir zam oranına ihtiyaç var" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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