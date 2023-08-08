Aydın'da Taze İncir İhracatı Artıyor

Aydın'ın milli ürünü incirin dünyadaki ünü ve sevgisi her geçen gün artıyor. Taze incir ihracatının hedeflenen geliri 100 milyon dolar olarak belirlendi.

Aydın'ın milli ürünü incirin dünyadaki ünü ve sevgisi her geçen gün artıyor. Eskiden sadece kurusu ihraç edilirken son yıllarda taze olarak da dünya ülkelerine gönderilmeye başlanan incirde ihracat rakamlarının her geçen gün arttığı bildirildi. Aydın Buharkent ilçesinde festival havasında düzenlenen törenle taze incir hasadına başlanırken, bu yıl sadece taze incir ihracatından 100 milyon dolarlık gelir hedeflendiği belirtildi.

Ege'nin önemli tarımsal ürünlerinden olan taze incirin başta Almanya, İngiltere, Hollanda, Fransa gibi Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihraç edildiği belirtildi. Geçtiğimiz hafta başlayan Sarılop taze incir ihracatının sezon boyunca devam edeceğini belirten Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, incir üretim ve pazarlamasında hedeflerinin büyük olduğunu söyledi.

Sağlık açısından faydası saymakla bitmeyen incirin ülke ekonomisinin yanı sıra bölge ekonomisine ve istihdamı da önemli katkısı olduğunu belirten Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Ege İhracatçı Birlikleri verilerilerine göre; "2022 yılında ülkemiz taze incir ihracatından 58 milyon dolarlık döviz geliri elde etti. 2022'de 24 bin 16 ton taze incirimiz yaklaşık 60 ülkeye ihraç edildi. Aydın genellikle kuru incir ihracatı yapıyor. Ancak Buharkent olarak taze incir üretim ve ihracatında ciddi emeğimiz var. Verilere göre taze incir ihracatımızın 45 milyon dolarlık dilimi Bursa siyah incirinden elde edilirken sarılop incirin ihracatı ise 12 milyon dolar olarak açıklanmıştı. 2023 yılında 100 milyon dolarlık taze incir ihracatı hedefleniyor" dedi.

"En çok Almanlar tüketiyor"

Türkiye'den, 2022 yılında 47 ülkeye taze incir ihraç edildiğini ve 17,6 milyon dolarlık taleple Almanya'nın ilk sırada ter aldığını belirten Başkan Erol, "Bu konuda Ege İhracatçı Birlikleri tarafından titiz çalışmalar yapılıyor. Almanya taze inciri en fazla tüketen ülkelerin başında geliyor. Hollanda, Rusya federasyonu, Avusturya, Birleşik Krallık gibi ülkeler Türkiye'den önemli ölçüde taze incir alıyor" diyerek incire olan ilginin her geçen gün arttığını belirtti. - AYDIN