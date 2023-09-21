Aydın'da Süs Kabağı Yetiştiriciliği Yoğun İlgi Görüyor

Aydın'da sofralık ürünler kadar süs bitkileri de yoğun ilgi görürken, Efeler ilçesine bağlı köylerde de süs kabağı yetiştiriciliği köylülerin geçim kaynağı oldu.

Efeler Dağeymiri Mahallesi'nde yaşayan Raziye Ay, bahçesinde yetiştirdiği bitkilere ilave olarak süs kabağı da yetiştirmeye başladı. Son yıllarda doğal süs eşyalarının teknolojik süs eşyalarından daha fazla ilgi gördüğünü belirten Ay; "Bu süs kabakları yıllardır bölgemizde yetiştiriliyor. Eskinin insanlarına göre süs kabakları çok değerlidir. Süs kabağını çok seven kişiler var. Benim gibi hala bahçelerinde büyüten kişiler var ancak bu sayı eski yıllara nazaran çok azaldı. Ben de yıllardır süs kabağı yetiştiriyorum. Aynı zamanda pazarcılık yapıyorum. Bölgenin endemik bitkilerinden olan dağ kekiği, kedirgen, yaban mersini, kızılcık gibi ürünleri de satıyorum. Tezgahıma süs kabağını koydum ve yoğun ilgi görmeye başladı. O zamandan beri isteyen vatandaşlar için tezgahıma getirip satışını yapıyorum. Tanesini 10 TL'den sattığım bu süs kabakları sofralık kabaklardan daha çok ilgi görüyor" dedi. - AYDIN