İmamoğlu İnşaat'a el konuldu

Ekrem İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'nun ilk görüntüsü

Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'nun ilk görüntüsü
Yemen'den İsrail'e füze saldırısı

İsrail'i uykudan uyandıran füze saldırısı! Panikle böyle kaçıştılar
Borsa İstanbul'dan çekildiğini söyleyen Morgan Stanley'den açıklama

Borsa İstanbul'dan çekildiğini söyleyen ABD'li bankadan yeni açıklama

Aydın'da Şubat Ayı Araç Sayısı 629 Bin 723 Oldu

Aydın'da Şubat Ayı Araç Sayısı 629 Bin 723 Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da 2025 yılı Şubat ayında toplam motorlu araç sayısı 629 bin 723'e ulaşırken, 10 bin 556 aracın devri yapıldı. Araçlar arasında 227 bin 947 otomobil, 10 bin 969 minibüs, 2 bin 805 otobüs ve diğerleri yer aldı.

Aydın'da Şubat ayında toplam araç sayısı 629 bin 723 oldu, 10 bin 556 aracın ise devri yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Şubat ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni yayımladı. Bu çerçevede Aydın'da 2025 yılı Şubat ayında araç sayısı 227 bin 947 otomobil, 10 bin 969 minibüs, 2 bin 805 otobüs, 86 bin 994 kamyonet, 10 bin 667 kamyon, 228 bin 601 motosiklet, bin 362 özel amaçlı taşıt ve 60 bin 378 traktör olmak üzere toplam 629 bin 723 oldu.

Aydın'da 2025 Şubat ayında toplamda 10 bin 556 aracın ise devri yapıldı. Bunların 6 bin 129'u otomobil, 169'u minibüs, 25'i otobüs, bin 802'si kamyonet, 129'u kamyon, bin 641'i motosiklet, 20'si özel amaçlı taşıt ve 641'i traktör olarak gerçekleşti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title