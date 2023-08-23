Aydın'da Sezonun İlk Kuru İnciri 350 TL'den Alındı

Aydın'da sezonun ilk kuru inciri, üreticiler tarafından kilosu 350 TL'den Aydın Ticaret Borsası'na teslim edildi.

Kuru incir sezonunun başlaması ile birlikte Aydın Ticaret Borsası'nda Kuru İncir Alım töreni düzenlendi. Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın da katıldığı törende, Germencik, Efeler, Buharkent, Kuyucak, İncirliova ve Köşk ilçelerinden olmak üzere toplam 9 üreticiden kuru incir alındı. Aydın Ticaret Borsası'na teslim edilen ilk kuru incir ise sembolik olarak kilosu 350 TL'den alındı.

Aydın'da 2023 yılı rekolte tahminin 70 bin 174 ton olduğunu açıklayan Aydın Valisi Yakup Canbolat, "Dünyanın ve ülkemizin en kaliteli kuru inciri, toprak yapısı ve ikliminden dolayı Aydın'da yetiştirilmektedir. İlimiz incir üretiminde dünyada ve Türkiye'de birinci sırada yer almaktadır. Ürettiğimiz ürünlerin büyük bir kısmı kuru incir olarak ihraç edilmektedir. Ülkemizde 57 bin hektarın üzerinde incir üretim alanı bulunmaktadır. İncir ağacı varlığımız ise 12 milyonun üzerindedir. 2022 yılında incir üretimimiz 350 bin ton olarak gerçekleşmiştir. İlimiz 7 milyonu aşan incir ağacı varlığı ile ülkemizde birinci sırada yer almakta ve dünya kuru incir üretiminde de öncü konumunu korumaktadır. İncir ilimizin ilk coğrafi işaret almış ürünüdür ve aynı zamanda ilimizin AB tescilli coğrafi işaret alan ilk ürünüdür. Sarı lop çeşidi incirimizin büyük kısmı kurutmalığa ayrılmakta olup 2022 yılı kuru incir rekolte tahminimiz 69 bin 486 ton olarak yapılmıştır. 2023 yılı kuru incir rekolte çalışmaları da tamamlanmış olup, 2023 yılı rekoltesi yaklaşık 70 bin 174 ton olarak tahmin edilmiştir. Kuru incir üretiminin büyük bir kısmı ihraç edilmektedir. İhracatına izin verilen kuru incir miktarı 2022 yılında 48 bin 649 ton olarak gerçekleşmiştir. Kuru incir sırasıyla en çok Almanya, Amerika, Fransa, Çin ve İtalya'ya satılmaktadır. 2023 yılı ilk 6 ayında 22 bin 418 ton ihracat gerçekleşmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle kuru incir sezonunun hayırlı uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum. Tüm üreticilerimize bereketli ve bol kazançlar diliyorum. Yeni sezon kuru incir sembolik olarak 350 TL'den alarak, kuru incir sezonunu bugün açıyoruz" dedi.

"Aydın kuru incir ihracatında etkin bir rol alıyor"

Sezonun hayırlı olmasını temenni eden Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, Aydın'ın kuru incir ticaretinde etkin bir rol aldığını belirterek "2023 yılı kuru incir alımı için bir araya geldik. Valimiz de açıkladı 350 liradan sembolik fiyatla ilk alımı yaptık. 2022 yılında 4 büyük borsa tescilinde toplam 84 bin ton incir tescili yapıldı. Yani geçen senenin üretim rakamı 84 bin ton civarında, bunun 75 bin tonu Aydın'da üretildi ve tescil edildi. Yaklaşık 68 bin tonu ihracata gitti. İhracatta da artık Aydın etkin bir şekilde kuru incir ticaretinde yer almaktadır. Az önce valimizden de yeni sezon rekolte tahminin öğrendik ve bu rakam da geçen yılın hemen hemen paralelinde bir üretim seyri olacağına işaret ediyor. Bu senenin önce üreticimize, tüccarımıza ve ihracatçımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi. - AYDIN