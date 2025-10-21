Haberler

Aydın'da Sezonun İlk Kestaneleri 550 Liradan Satıldı

Aydın Ticaret Borsası'nda düzenlenen alım töreninde, sezonun ilk kestaneleri sembolik olarak kilogramı 550 liradan satın alındı. Aydın, Türkiye'deki kestane üretiminin büyük bir kısmını gerçekleştiriyor.

Aydın'da sezonun ilk kestaneleri sembolik olarak kilogramı 550 liradan satın alındı.

Aydın Ticaret Borsası'nda düzenlenen alım törenine, 12 üretici 131 kilogram kestaneyle katıldı.

Ürünler, Borsa tarafından temsili olarak kilogramı 550 liradan alındı.

Borsa Başkanı Fevzi Çondur, Türkiye'deki 74 bin 300 ton kestane üretiminin 24 bin 315 tonunun bu kentte gerçekleştiğini söyledi.

Ürettikleri kestanenin farklı ülkelere ihraç edildiğini, büyük ilgi gördüğünü ifade eden Çondur, "2024 yılı itibarıyla Türkiye genelinde kestane ağacı varlığı 3 milyon 17 bin 855 adet olup Aydın 871 bin 211 kestane ağacına sahiptir. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülkemiz 2024-2025 sezonunda 6 bin 995 ton kestane ihracatından 17 milyon 890 bin dolar gelir elde etmiştir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Ekonomi
