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Aydın'da Ramazan Pidesi Fiyatları Belli Oldu

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Ramazan ayının gelmesi ile iftar sofralarının vazgeçilmezi olan Ramazan pidesi için Aydın'da uygulanacak olan fiyat tarifesi de belli olurken, 250 gram Ramazan pidesi 15 TL'den satılacak.

Ramazan ayının gelmesi ile iftar sofralarının vazgeçilmezi olan Ramazan pidesi için Aydın'da uygulanacak olan fiyat tarifesi de belli olurken, 250 gram Ramazan pidesi 15 TL'den satılacak.

On bir ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşlar da sofraların vazgeçilmezi Ramazan pidesinin satış fiyatlarını merak etmeye başladı. Bu çerçevede Aydın'da da Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu. 11 Mart Pazartesi günü başlayacak olan Ramazan ayı öncesinde Aydın Fırıncılar Odası'ndan yapılan açıklamaya göre Aydın'da bu sene 200 gram pide 12 TL'den, 250 gram pide ise 15 TL'den satılacak. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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