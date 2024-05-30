Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Pamuk Çapalama Yevmiyesi Tavsiye Kararı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu, Aydın'da pamuk çapalama yevmiyesi için tavsiye kararı aldı. Söke ve Koçarlı ilçelerinde günlük yevmiye 700 TL, diğer ilçelerde ise 600 TL olarak belirlendi.

Aydın Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu, Türkiye'nin en önemli pamuk üretim merkezlerinin başında yer alan Aydın'da pamuk çapalama yevmiyelerini görüştü. Koordinasyon Kurulu, Aydın'da mesai uygulamasının diğer ilçelere göre 1.5 saat daha fazla olduğu Söke ve Koçarlı ilçelerinde günlük pamuk çapalama yevmiyesinde 700 TL, ilin pamuk üretimi yapılan diğer ilçelerinde ise 600 TL tavsiye kararı aldı.

Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, belirlenen rakamların sadece tavsiye fiyatı olduğunu belirterek, "Gönül ister ki üreten de çalışan da daha fazla kazasın. Ancak gerek girdi maliyetlerindeki artış, gerekse ürün fiyatlarının adeta yerinde sayması üretimi zorlaştırıyor. Bu nedenle belirlediğimiz ücreti tavsiye kararı niteliğinde yayımladık" dedi.

Makineleşmenin yaygınlaşması ile birlikte pamuk çapasının eski yıllarda olduğu gibi yoğun olmadığını sadece çapalama sırasında yabancı ot mücadelesi yapıldığını hatırlatan Başkan Kendirlioğlu; "2023 yılı pamuk primlerinin Haziran ayının girmesi ile çiftçilerin hesabına yatırılmasını bekliyoruz. Geçen yıl pamuk fiyatı 20-21 TL civarındayken 1.60 kuruş prim uygulandı. Bu yıl pamuk fiyatını 35 TL, primi de 5 TL olarak bekliyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Koçarlı Aydın Söke Tarım Ekonomi Güncel Haberler

Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi

Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi

 Son seçim anketinden sürpriz sonuçlar! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor

Son seçim anketinden sürpriz sonuçlar! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor

 Sokak ortasında kadın cinayeti! Nişanlanan eski sevgilisini öldürüp kendi kafasına sıktı

Sokak ortasında kadın cinayeti! Nişanlanan eski sevgilisini öldürüp kendi kafasına sıktı

 Sokak köpekleri uyutulacak mı? İşte TBMM'ye sunulan taslak metindeki maddeler

Sokak köpekleri uyutulacak mı? İşte TBMM'ye sunulan taslak metindeki maddeler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title