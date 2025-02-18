Cumhurbaşkanı Erdoğan - Zelenski görüşmesi başladı

Oyun dışı kalan lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koştu
Özel, ismini vermeden CHP'nin cumhurbaşkanı adayını ilan etti

İsim vermeden İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti
İstanbul'da göz gözü görmeyecek, özellikle 2 günde dikkat çekildi

İstanbul'da göz gözü görmeyecek kar için 2 güne dikkat çekildi
Yenidoğan Çetesi davasında 3. duruşma! Hiç görmediği bebekle ilgili tepki çeken sözler

"Hiç görmedim" dediği Kaya bebekle ilgili tepki çeken sözler

Aydın'da Ocak 2025'te Araç Sayısı 627 Bin 36 Oldu

Aydın'da Ocak 2025'te Araç Sayısı 627 Bin 36 Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Aydın'da Ocak 2025 itibarıyla toplam araç sayısı 627 bin 36'ya ulaştı. Bu dönemde 10 bin 892 aracın devri gerçekleştirildi.

Aydın'da Ocak ayında toplam araç sayısı 627 bin 36 oldu, 10 bin 892 aracın ise devri yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Ocak ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni yayımladı. Bu çerçevede Aydın'da 2025 yılı Ocak ayında araç sayısı 227 bin 41 otomobil, 10 bin 937 minibüs, 2 bin 803 otobüs, 86 bin 762 kamyonet, 10 bin 644 kamyon, 227 bin 345 motosiklet, bin 339 özel amaçlı taşıt ve 60 bin 165 traktör olmak üzere toplam 627 bin 36 oldu.

Aydın'da 2025 Ocak ayında toplamda 10 bin 892 aracın ise devri yapıldı. Bunların 6 bin 368'i otomobil, 171'i minibüs, 40'ı otobüs, bin 971'i kamyonet, 143'ü kamyon, bin 529'u motosiklet, 14'ü özel amaçlı taşıt ve 656'sı traktör olarak gerçekleşti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Çılgın Bediş'in Oktay'ına zina davası
img

'Varillerin müftüsü' ortaya çıktı, halk öfkeden deliye döndü
img

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dövdükleri arkadaşlarını camdan atıp öldürdüler

Dövdükleri arkadaşlarını camdan atıp öldürdüler
Dursun Özbek TFF'nin tarihi teklifini reddetti

TFF'nin tarihi teklifini reddetti
Türkiye'ye ayak basan Zelenski'nin ilk durağı Anıtkabir oldu

Masaya oturamayan Zelenski Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal sözler! Aileler harekete geçti

Skandal sözler için harekete geçildi
Sedat Peker'den MHP ve 'Türkiye'ye dönecek mi?' sorusuna yanıt

Peker'den MHP ve "Türkiye'ye dönecek mi?" sorusuna yanıt

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.