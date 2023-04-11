Aydın'da nisan yağışlarıyla sarp arazilerin tavı geldi, çifte koşulan atlar bakıma alındı

Türkiye'nin en verimli dağlarına sahip Aydın'da incir ve zeytin bahçelerinde çifte koşulan atlar, nisan yağışları ile bakıma alındı.

Türkiye'nin en verimli dağlarına sahip Aydın'da incir ve zeytin bahçelerinde çifte koşulan atlar, nisan yağışları ile bakıma alındı. Adeta zamanla yarışan nalbantlar, köy köy gezip atları nallayarak tarım hizmetine hazır hale getiriyor.

Türkiye'nin en fazla zeytin ağacı varlığına sahip ve incir üretiminde dünyada lider olan Aydın dağlarında tarımın olmazsa olmazı çifte koşulan atlar oluyor. Son yılların en kurak kış mevsiminin yaşandığı bölgede uzun yıllar ortalamasının üzerinde gerçekleşen nisan yağışları ile sabana koşulan atlar bakıma alındı. Sayıları her geçen gün azaldığı için randevu sistemi ile çalışan nalbantlar ise çiftçilerin zaman kaybetmeden toprağı işleyebilmesi için adeta zamanla yarışıyor.

Aydın'ın Umurlu Mahallesi'nde dükkanı olmasına rağmen nalbantlık faaliyetini köy köy dolaşarak sürdüren ilin en genç nalbantı Osman Ersoy, unutulmaya yüz tutan bir mesleği icra ettiklerini ancak işleri yetiştirmekte güçlük yaşadıklarını söyledi. Amcasından ve babasından öğrendiği bu meslek sayesinde iyi para kazandığını belirten Ersoy, çocuklarına da bu mesleği öğretmek istediğini söyledi. Adeta zamanla yarışan nalbantlar, atlara 350 TL'den nal çakıldığını söyledi. - AYDIN