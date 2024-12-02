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Aydın'da Narenciye Üreticileri Düşük Fiyatlardan Şikayetçi

Aydın'da Narenciye Üreticileri Düşük Fiyatlardan Şikayetçi
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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde portakal üreticileri, düşük fiyatlar ve artan maliyetler nedeniyle zor durumda. 65 yaşındaki Zühtü Şengün, portakalın kilosunun sadece 5 lira olmasıyla üreticilerin zarara uğradığını ve desteklenmezlerse narenciye üretiminin bitebileceğini belirtti.

Aydın'da bu yıl narenciye üreticileri umduğunu bulamazken, Kuyucak ilçesinde portakal üreticiliği yapan 65 yaşındaki Zühtü Şengün, düşük fiyatlar nedeniyle üreticilerin bu yıl umduğunu bulamadığını ifade etti.

Kış mevsimiyle birlikte Aydın'da narenciye hasadı ve ihracat mesaisi başlarken üreticiler bu yıl umduğunu bulamadı. Düşük fiyatlar sebebiyle zarar ettiklerini ifade eden Kuyucaklı portakal üreticileri, masraflar çıktıktan sonra kendilerine para kalmadığını söyledi. Ailesi ile birlikte uzun yıllardır portakal üreticiliği yaptıklarını ifade eden 65 yaşındaki Zühtü Şengün; "Portakalın kilosu dalında sadece 5 liraya alıcı buluyor. Masraflar çıktıktan sonra elimizde para kalmıyor. Üretici zor durumda. Eğer destek olunmazsa, narenciye üretimi bölgede tamamen bitebilir" dedi.

Kuyucak'ta narenciye bahçesi bulunan emekli polis memuru Arif Aksaraylı ise portakal üreticilerinin ürünlerini düşük fiyatlarla satmak zorunda kaldıklarını belirtti. Aksaraylı; "Kuyucak, portakal üretimi açısından Aydın'ın önemli bir merkezi konumunda. Ancak birçok üretici, zarar etmeye dayanamayarak portakal üretimini bıraktı. Narenciye üreticisine teşvik primi verilsin. Bu hem üreticiyi rahatlatır hem de bölgedeki tarımın devamını sağlar" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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