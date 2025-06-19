Aydın'da Mayıs Ayında 640 Bin Araç Bulundu

Aydın'da Mayıs ayında toplam araç sayısı 640 bin 826 oldu, 12 bin 854 aracın ise devri yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Mayıs ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni yayımladı. Bu çerçevede Aydın'da 2025 yılı Mayıs ayında araç sayısı 230 bin 878 otomobil, 11 bin 49 minibüs, 2 bin 797 otobüs, 87 bin 793 kamyonet, 10 bin 752 kamyon, 235 bin 362 motosiklet, bin 394 özel amaçlı taşıt ve 60 bin 801 traktör olmak üzere toplam 640 bin 826 oldu.

Aydın'da 2025 Mayıs ayında toplamda 12 bin 854 aracın ise devri yapıldı. Bunların 7 bin 239'u otomobil, 148'i minibüs, 37'si otobüs, bin 975'i kamyonet, 134'ü kamyon, 2 bin 665'i motosiklet, 17'si özel amaçlı taşıt ve 639'u traktör olarak gerçekleşti.

Ayrıca 2025 Mayıs ayında 3 bin 768 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Bunların 705'i otomobil, 5'i minibüs, 3'ü otobüs, 232'si kamyonet, 22'si kamyon, 2 bin 671'i motosiklet ve 130'u traktör olarak gerçekleşti. - AYDIN