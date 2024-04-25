Aydın'da Mart ayında toplam araç sayısı 584 bin 831 oldu, 12 bin 634 aracın ise devri yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı Mart ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni yayımladı. Bu çerçevede Aydın'da 2024 yılı Mart ayında araç sayısı, 217 bin 796 otomobil, 10 bin 636 minibüs, 2 bin 828 otobüs, 83 bin 791 kamyonet, 10 bin 375 kamyon, 199 bin 673 motosiklet, bin 240 özel amaçlı taşıt ve 58 bin 492 traktör olmak üzere toplam 584 bin 831 oldu.

Aydın'da 2024 Mart ayında toplamda 12 bin 634 aracın ise devri yapıldı. Bunların 6 bin 934'ü otomobil, 184'ü minibüs, 55'i otobüs, 2 bin 117'si kamyonet, 153'ü kamyon, 2 bin 433'ü motosiklet, 26'sı özel amaçlı taşıt ve 732'si traktör olarak gerçekleşti. - AYDIN