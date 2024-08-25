Aydın'da Lisanslı Depoculuk ve Zeytin Bahçesi Destekleri Ödemeleri Yapıldı

Aydın'da Lisanslı Depoculuk Desteklemeleri ve Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği kapsamında toplam 10 üreticiye yapılan 117 bin 193 TL'lik destek ödemeleri hesaplarına yatırıldı.

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da üreticiler her dönem merakla beklediği destek ödemeleri üreticilere yapılırken, son olarak 2023 yılı Lisanslı Depoculuk Desteklemeleri ve Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği'nin ödemeleri yapıldı. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün verilerine göre desteklemeler kapsamında il genelinde 2023 yılı Lisanslı Depoculuk Desteklemeleri kapsamında 8 üreticiye 61 bin 970,91 TL, 2023 yılı Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği kapsamında ise 2 üreticiye toplamda 55 bin 222,30 TL destekleme ödemesi yapıldı. Dün gerçekleştirilen ödemeler, üreticilerin hesaplarına aktarıldı. - AYDIN