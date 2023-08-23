Aydın'da Kuru İncir İhracatı Değerlendirildi

Dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda 2022 yılı kuru incir ihracatı değerlendirilirken, kuru incirin 2023 rotası belirlendi. Sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıda sorunlar ve talepler de masaya yatırıldı.

Aydın Ticaret Borsası koordinesinde 2023-24 Sezonu Kuru İncir Sektör Toplantısı gerçekleştirildi. Borsanın konferans salonunda iki oturum şeklinde gerçekleştirilen toplantıda, sektörün sorunları masaya yatırılırken üreticilerin talepleri ve çözüm önerileri de görüşüldü. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın'ın kuru incir sektöründe lokomotif olduğuna dikkat çekerek, her fırsatta sektörün sorunları ve taleplerini yetkili mercilere ilettiklerini belirtti.

"Sorunların çözümü için çalışmalarımız devam edecek"

Aydın Ticaret Borsası olarak sektöre dair olan sorunların çözüme kavuşması için çalışmalarına aralıksız olarak devam edeceğini vurgulayan Başkan Çondur; "Dünya incir üretiminde ve ihracatında ilk sırada yer alan ülkemizde, 2022-2023 sezonunda 67 bin 700 ton kuru incir ihracatı gerçekleşmiştir. 2022-23 sezonunda ülkemizde toplam 84 bin 2 ton kuru incir tescili yapılmış olup bu tescilin 75 bin 16 tonu ilimizde gerçekleşmiştir. Borsamız, her yıl düzenlediği kuru incir sektör toplantılarında, sizlerden gelen talep ve önerileri yetkili mercilere taşımayı misyon edinmiştir. Sorunların çözümü noktasında sizlerin ürünlerinin katma değerini arttıracak ve yeni pazar oluşturacak çalışmalara yön vermiştir. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirmiş olduğumuz sektör toplantısı sonrasında oluşturduğumuz raporda, markalaşma, e-ticaret ve antrepo ile ilgili sorunlar gündeme alınmıştır. Buna istinaden borsamız sizlerin, fikri ve sınai mülkiyet konusunda bilgilenmelerini sağlamak, Ar-Ge faaliyetleri neticesinde ortaya çıkacak olan patent, faydalı model ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin, ulusal ve uluslararası mevzuat ile her türlü bilgi ve dokümana kolaylıkla erişebilmesi ve gerekli durumlarda uzman desteğinin verilebilmesi amacıyla marka ve patent danışmanlık ofisini hizmetinize sunmuştur. Değerli üyelerimizin alın teri ile ürettiği ürünlerini değerinde satabileceği, tüm alıcıların ve üreticilerin buluşabileceği Yöresel Aydın platformunu faaliyete geçirmiştir. Tamamen ücretsiz olan bu platformda ürünlerinize, firma bilgilerinize yer verilmiş ve nihai tüketicinin, yurtdışı firmalarının doğrudan sizinle iletişim kurabilmesi hedeflenmiştir. Borsamız üyesi olan çok kıymetli ihracatçı üyelerimizin talebiyle, üretiminde dünya lideri olduğumuz kuru incir başta olmak üzere, ilimizden gerçekleşen tarımsal ürünlerin ihracat sürecinde yaşadığı mağduriyeti gidermek adına borsamız, A tipi antrepomuzu yine borsamız iştiraklerinden olan ATB Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş. bünyesinde 2023 Şubat ayı itibariyle faaliyetine başlamıştır. Borsamız, sektöre dair sorun, çözüm önerileri ve talepleri tespit etmek üzere gerçekleştirdiği sektör toplantıları ile konuların çözüme kavuşması için yetkili mercilerle istişarelerde bulunmaya devam edecektir. İncir sektörü ile ilgili sorunların değerlendirilip üretim ve ihracatı geliştirecek çözüm önerilerinin konuşulacağı sektör toplantımızın verimli geçmesini temenni ediyor, kuru incir sezonumuzun tüm üreticilerimize, tüccarımıza ve ihracatçılarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Burada herkesin emeği var"

Geçen seneki ihracat artışında herkesin emeği olduğuna vurgu yapan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık, sektör toplantısının hayırlı olmasını dileyerek, "Bu yıl 2023 incir sektörünü açmak için burada bulunuyoruz. Her yıl burada sizlerle birlikte olmak ve sektörümüzün açılışında durum değerlendirmesi yapmak bizler için oldukça önemli. Geçen yıl baktığımızda ihracatımızda artış oldu. 67 bin ton civarında bir ihracat yaptık. Geçen sene tarım ürünleri açısından zor bir yıldı, yağışlardan dolayı ve biz bunu gerçekleştirdik. Burada herkesin emeği var. Katkıda bulunan tüm sektör paydaşlarına teşekkür ederiz" dedi. - AYDIN