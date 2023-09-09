Aydın'da Kuru İncir İhracatı Başlıyor

Dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın'da üretilen kuru incirlerin ihracat yolculuğu 6 Ekim 2023 Cuma günü başlayacak. 2023-24 sezonunda kuru incirde 75 bin ton ihracat ve 300 milyon dolar döviz geliri hedefleniyor.

Dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın'da üretilen kuru incirlerin ihracat yolculuğu 6 Ekim 2023 Cuma günü başlayacak. 2023-24 sezonunda kuru incirde 75 bin ton ihracat ve 300 milyon dolar döviz geliri hedefleniyor.

Türkiye'nin kuru incir üretim üssü olan Aydın'da sezon hareketliliği ile birlikte ihracat hazırlıkları da devam ediyor. Her yıl ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan kuru incir ihracatında ana ticaret ortağı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olurken, Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü koordinesinde bir araya gelen komisyon üyeleri, kuru incirde ilk gemi tarihini belirledi. Türkiye'nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu yıllık ortalama 250 milyon dolar döviz getirisi olan kuru incirde ilk ihraç tarihi 6 Ekim 2023 olarak belirlendi. - AYDIN