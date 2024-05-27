Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Kurbanlık Fiyatları Düşüyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Türkiye'nin en fazla büyükbaş hayvan varlığına sahip illerinin başında gelen Aydın'da hayvan pazarları hareketlendi. Hayvan sayısının oldukça fazla olduğu pazarda, et fiyatlarındaki düşüş nedeniyle kurbanlık fiyatlarında düşüş olduğu belirtildi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Türkiye'nin en fazla büyükbaş hayvan varlığına sahip illerinin başında gelen Aydın'da hayvan pazarları hareketlendi. Hayvan sayısının oldukça fazla olduğu pazarda, et fiyatlarındaki düşüş nedeniyle kurbanlık fiyatlarında düşüş olduğu belirtildi.

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Dalama Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarı sabaha karşı kapılarını açıyor. İlin değişik yerlerinden ve çevre illerden gelen çok sayıda hayvan alıcı ve satıcısının buluştuğu Dalama Hayvan Pazarı'nda Kurban Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle iğne atsan yere düşmez görüntüler oluştu.

"Fiyatlar düştü"

Et fiyatlarındaki düşüş ve ithal gelecek hayvanlardan dolayı fiyatların düştüğünü ve bu yıl kurbanlık hayvan sayısının fazla olduğunu belirten bölgedeki hayvancılardan Sadullah Tabaş, kimsenin kurbanlık alımı için endişe etmemesini herkese yetecek kadar kurbanlık hayvan bulunduğunu belirtti.

Bu hafta hayvan başına fiyatlarda yaklaşık 5 bin TL gibi bir düşüş olduğunu belirten Sadullah Tabaş, "Pazarda gerileme yaşandı ve fiyatlar düştü. Bunun sebebi de ithal hayvan geliyormuş ona bağlıyorlar. Şu anda herhangi bir kurbanlık sıkıntısı yok. Fiyatlar; danada karkas 340 TL, ineklerde ise 290 TL olarak uygulanıyor şu anda" diye konuştu.

Küçükbaşlarda 14 bin TL ile 28-30 bin TL büyük başlarda ise 60 bin TL ile 700 bin TL arasında değişen fiyatlarla Aydın'da kurbanlıklar satışa sunuldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kurban Bayramı Türkiye Aydın Tarım Ekonomi Güncel Haberler

Papua Yeni Gine'de 2 binden fazla insan toprak altında kaldı

Papua Yeni Gine'de 2 binden fazla insan toprak altında kaldı

 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a salvolar

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a salvolar

 Takımı son dakika golleriyle küme düşen Emre Belözoğlu çılgına döndü

Takımı son dakika golleriyle küme düşen Emre Belözoğlu çılgına döndü

Bakmadan Geçme

Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 27 Mayıs altın fiyatı! Gram altın kaç lira? İsrail savaş suçu mu işliyor? Neler savaş suçu sayılır, savaş suçlarının cezası nedir? LGS SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI 2024! #9997 LGS sınav yeri nereden öğrenilir? LGS ne zaman? Survivor 2. eleme adayları kim oldu? 27 Mayıs Survivor'da potaya kim girdi? Yiğit Kirazcı, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu? Yiğit Kirazcı diziden neden ayrılıyor, ne oldu? Karadeniz bölgesinde neden heyelan olur? Heyelan afetine karşı hangi önlemler alınabilir? Milletler Ligi 2. hafta maçları hangi tarihlerde oynanacak? Filenin Sultanları 2. Hafta maçları ne zaman? Filistin'e yardim ulaşıyor mu? Gazze'ye insani yardım ulaşıyor mu? GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI BİLET FİYATI NE KADAR? #127942 Galatasaray kupa töreni ne zaman, nerede? #9917 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024! İstanbul baraj doluluk seviyesi nedir? Güncel baraj doluluk oranı! YİĞİT AKÜ (YIGIT) ne zaman halka arz olacak? Yiğit Akü kaç lot dağıtacak? Çocuk istismarını önlemek için neler yapılabilir? Çocuğun fiziksel istismara uğradığı nasıl anlaşılır? SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN 2024? #129349 Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa Final tarihi açıklandı mı, ne zaman? #9917 Seda Üren kimdir? Seda Üren kaç yaşında, nereli? Seda Üren biyografisi! 27 Mayıs Pazartesi 2024 Günlük Burç Yorumları! 27 Mayıs burç yorumları nedir?
Rus askeri yetkili: Estonya'daki Narva, Letonya'daki Daugavpils ve Litvanya'daki Klaipeda'yı işgal etmeliyiz

Rus askeri yetkili: Estonya'daki Narva, Letonya'daki Daugavpils ve Litvanya'daki Klaipeda'yı işgal etmeliyiz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title