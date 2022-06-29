Aydın'da kurban bayramı öncesi kurban pazarlarında sessizlik hakim - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da kurban bayramı öncesi kurban pazarlarında sessizlik hakim

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Aydın'da kurban bayramı öncesi kurban pazarlarında sessizlik hakim

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Aydın'da hayvan pazarlarında hazırlıklar tamamladı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Aydın'da hayvan pazarlarında hazırlıklar tamamladı. Efeler Belediyesi tarafından Çeştepe ve Dalama Mahallelerinde bulunan hayvan pazarlarında hazırlıklar tamamlanırken, kurbanlık pazarında sessizlik hakimiyetini koruyor.

Yem ve akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle geçen yıla oranla bu yıl hayvan fiyatlarında artış olduğunu ancak kar marjlarının düştüğünü belirten hayvan yetiştiricileri, Bayram yaklaşmasına rağmen satışların yok denecek kadar az olduğunu belirttiler.

İlk olarak Ağrı'dan Eytemiş kardeşler geldi

Önceki gece Ağrı ilinden bir tıra yükledikleri küçükbaş hayvanları Aydın'a getiren Serkan, Erkan ve Gökhan Eytemiş Kardeşler, Aydın Hayvan Pazarı'na ilk gelen isimler oldu. Sabah itibari ile hayvanları satışa sunduklarını ancak henüz kimsenin kurbanlık amaya gelmediğini belirten Serkan Eytemiş, "Geçen yıl 5-6 bin liralık yakıt ile hayvanlarımızı Aydın'a getiriyorduk. Bu yıl geliş maliyetimiz 35 bin lira tuttu. Hayvanlarımız küçükbaş. 2 bin 500 TL ile 5 bin TL arasında fiyatlarla satmayı planlıyoruz. Alıcılar için fiyatlar geçen yıla göre yüksek gelebilir ama bu yıl kar marjları oldukça düşük" diye konuştu. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kurban Bayramı Aydın Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title