Aydın'da Kırsal Kalkınma İçin 3,3 Milyon TL Destek

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere yönelik destek ödemelerine devam ediyor. Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında, il genelinde hayata geçirilen 2 projeye toplam 3 milyon 355 bin 500 TL tutarında hibe ödemesi üreticilerin hesaplarına aktarılıyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, yapılan desteklerin üreticilerin güçlenmesine ve kırsal ekonominin sürdürülebilirliğine katkı sunduğunu belirterek, "Kırsalda üretim var, bereket var, Türkiye'nin geleceği var" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
