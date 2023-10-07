Aydın'da Kestane Gal Arısı ve Kestane Dal Kanseri ile Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde kestane gal arısı ve kestane dal kanseri ile mücadele toplantısı düzenlendi. Toplantıda ilçe müdürleri ve ilgili personeller bilgilendirildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde kestane gal arısı ve kestane dal kanseri ile mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

2023 üretim sezonunda bazı bölgelerde sorun olacağı tespit edilen kestane gal arısına karşı gerekli tedbirleri alma çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde kestane gal arısı ve kestane dal kanseri ile mücadele toplantısı gerçekleştirilerek ilçe müdürleri ve ilgili personeller bilgilendirildi. Düzenlenen toplantı ile ilgili Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Gal arısı mücadelesi çerçevesinde 9 bin adet rebel amorilla sarı yapışkan tuzak bakanlığımız bütçesinden sağlanarak zararlının görüldüğü ilçelerimizde kritik bölgelere dağıtılmış ve çiftçilere uygulamalarının nasıl yapılması gerektiği yönünde eğitimler verilerek bu zararlı ile mücadeleye başlanmıştır. Muğla Orman Zararlıları ile Mücadele Şube Müdürü Mehmet Hayri İlhan'ın katılımları ile ilimizde kestane yetiştiriciliğinin yoğun olduğu ilçelerimizdeki konu sorumlusu personeller ve ilçe müdürlerine kestane gal arısı ile mücadele ve kestane dal kanseri hakkında bilgilendirme ve değerlendirme sunumları yapılmış, ileri zamanlı olarak ortak çalışmalar yapılması konusunda fikir birliğine varılmıştır" denildi. - AYDIN