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Aydın'da Jeotermal Kaynak Arazi İhalesi Yapılacak

Aydın'da Jeotermal Kaynak Arazi İhalesi Yapılacak

Ekonomi Haberleri

Aydın Valiliği Ayter Aydın Termal Turizm ve Jeotermal Sistemleri AŞ'nin ilanıyla, jeotermal kaynak arama ruhsatlı sahaların devri ya da satışı için ihale yapılacağı duyuruldu. İhaleler, farklı saatlerde kapalı teklif ve açık artırma usulü ile gerçekleştirilecek.

Aydın'da jeotermal kaynak arama ruhsatlı sahaların devri ya da satışı için ihale yapılacak.

Aydın Valiliği Ayter Aydın Termal Turizm ve Jeotermal Sistemleri AŞ'nin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, şirkete bağlı 4 adet jeotermal kaynak arama ruhsat sahası elektrik, enerji, seracılık, meyve-sebze kurutma, balıkçılık ve sağlık termal turizm gibi faaliyetlerde kullanılmak üzere ihale yolu ile ruhsata ait tüm hak ve yükümlülükleriyle birlikte devredilecek.

Geçici teminat bedelleri 29 bin 400 lira ile 14 milyon lira arasında belirlenen sahaların ihalesi, kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak.

İhaleler, Aydın'ın Efeler ilçesi Kaymakamlık Binası 1. katta bulunan toplantı salonunda 14.00, 15.00 ve 15.30 saatlerinde yapılacak.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi

Aydın Valiliği Termal Aydın Ekonomi Haberler

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