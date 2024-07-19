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Aydın'da İstihdam Oranı Yüzde 47,4, İşsizlik Oranı Yüzde 10,1

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Ülke genelindeki önemli tarım ve sanayi kentlerinden olan Aydın'da istihdam oranı yüzde 47,4 olurken, işsizlik oranı ise 10,1 oldu. Aydın'da 2022 yılında istihdam oranında değişiklik yaşanmadı.

Ülke genelindeki önemli tarım ve sanayi kentlerinden olan Aydın'da istihdam oranı yüzde 47,4 olurken, işsizlik oranı ise 10,1 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı İl Düzeyinde İşgücü İstatistiklerini açıkladı. Aydın'ın, işgücü istihdam ve işsizlik oranı belli okurken 2022 yılında istihdam oranında değişiklik yaşanmadı. Açıklanan verilere göre Aydın'da 2022 yılında 52,8 olan iş gücüne katılma oranı 2023'te 52,7 oldu. 2022 yılında 47,4 olan istihdam oranı ise 2023 yılında da aynı kalarak 47,4 oldu. 2022 yılında 10,3 olan işsizlik oranı da yüzde 0,2 düşüş yaşayarak yüzde 10,1 oldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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