Aydın'da İstihdam Kurulu Toplantısı: İşgücü ve Eğitim Programları Açıklandı

Türkiye'nin önemli tarım ve sanayi kentlerinden olan Aydın'da yılın son İstihdam Kurulu Toplantısı yapıldı. Toplantıda il genelinde kayıtlı işgücü sayısının 86 bin 982 olduğu, 70 bin 18 kişinin ise iş başvurusu yaptığı belirtildi.

Aydın İl İstihdam Kurulu Mesleki Eğitim Kurulu 2025 yılı 4. Olağan Toplantısı, Aydın Vali Yardımcısı Meral Uçar başkanlığında gerçekleştirildi. Aydın'ın işgücü istihdam ve mesleki eğitim ihtiyacını tespit etmek, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitim ve istihdam konularında etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla düzenlenen toplantıda Aydın genelindeki işgücü sayısı açıklandı. Temmuz 2025 verilerine göre Aydın genelinde toplam 32 bin 917 iş yerinin 197 bin 349 çalışanı bulunuyor. 0-9 arası çalışanı bulunan iş yeri sayısı 29 bin 653 olurken, 10-49 arası çalışanı olan iş yeri sayısı 2 bin 813, 50 ve üzeri çalışanı bulunan iş yeri sayısı ise 451 oldu.

Aydın, Denizli, Muğla illerini kapsayan TR32 bölgesi verilerine göre 2024 yılında işgücüne katılma oranı yüzde 55,6, istihdam oranı yüzde 51,1 olarak gerçekleşirken, işsizlik oranı ise yüzde 8,2 oldu. 2025 yılı Eylül ayı itibarıyla 41 bin 799'u erkek, 45 bin 183'ü kadın olmak üzere toplam 86 bin 982 kayıtlı işgücü bulunurken, 2025 Ocak-Eylül döneminde iş bulma kurumuna 70 bin 18 kişi başvuruda bulundu. İŞKUR'a kayıtlı özel sektör işyerlerinden toplam 31 bin 898 açık iş ilanı alınırken, 2025 Ocak-Eylül döneminde 673'ü engelli olmak üzere toplam 22 bin 656 iş arayanın işverenlerle eşleşmesi sağlandı.

2025 yılı Ocak-Eylül döneminde danışmanlık kapsamında yapılan görüşme sayısı 28 bin 482, özel sektör iş yeri ziyareti sayısı 7 bin 41, grup görüşmesi öğrenci sayısı ise 6 bin 885, İş Kulübü katılımcı sayısı bin 153 olarak gerçekleşti. Ayrıca Engelli İş Koçluğu hizmetinden Ocak-Eylül 2025 döneminde 2 bin 88 kişi faydalanırken, 673 engelli vatandaş işe yerleştirildi.

Aydın'da 2025 Ocak-Eylül döneminde düzenlenen Aktif İşgücü Programı çerçevesinde 244 adet İşbaşı Eğitim Programı'ndan toplam 941 kişi faydalanırken, 36 adet Toplum Yararına Program'dan (TYP) toplam bin 270 kişi faydalandı. Eylül 2024 yılı itibarıyla hayata geçen İşgücü Uyum Programları kapsamında 36 ayrı programdan bin 425 kişi faydalandı. 70 adet Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi'nden (KİPAP) 143 kişi, Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı'ndan (NİYEP) 50 kişi faydalandı. 2025 yılı kurs ve işbaşı eğitim programları 479, toplum yararına programlar ve işgücü uyum programları 441, kadın istihdamı için pozitif ayrımcılık programları ise 55 defa denetim kurulu tarafından denetlendi.

"541 milyon işsizlik ödeneği yapıldı"

Aydın'da 2025 yılı Ocak-Eylül ayları arasında İşbaşı Eğitim, NİYEP, KİPAP programları için 60 milyon 50 bin 119 TL, Toplum Yararına Programlar için 84 milyon 906 bin 652 TL, İşgücü Uyum ve Gençlik Programları için 263 milyon 131 bin 799 TL olmak üzere kurs ve programlar için toplamda 408 milyon 88 bin 571 TL ödeme yapıldı. İşsizlik Sigortası Fonu çerçevesinde ise Aydın'da 2025 Ocak-Eylül döneminde 13 bin 430 kişi işsizlik ödeneğinden faydalanırken, bu kişilere toplamda 541 milyon 820 bin 918 TL ödeme yapıldı. Engelli ve eski hükümlü hibe projeleri çerçevesinde ise 2025 yılında 42 proje başvurusu yapılırken, projelerin 37'si kabul edildi. 8 tanesi iş yerini açarken, 17 projede ise iş yeri açma süreci devam ediyor. - AYDIN