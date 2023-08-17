Aydın'da İncir Hırsızlarına Karşı Tedbirler Alındı

Aydın'ın milli meyvesi incir hasat sezonu başlarken, jandarma üreticilerin korkulu rüyası halline gelen incir hırsızlarına karşı ek tedbir aldı. İl genelinde incir üretimi yapılan bölgelerde şok uygulamalar yapmaya başlayan güvenlik güçleri, sezon boyunca incir bahçelerinin yoğun olduğu dağlarda görev yapacak.

Aydın'ın milli meyvesi incir hasat sezonu başlarken, jandarma üreticilerin korkulu rüyası halline gelen incir hırsızlarına karşı ek tedbir aldı. İl genelinde incir üretimi yapılan bölgelerde şok uygulamalar yapmaya başlayan güvenlik güçleri, sezon boyunca incir bahçelerinin yoğun olduğu dağlarda görev yapacak.

Aydın'ın sembol ürünü incir hasat sezonu başlarken, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde olası incir hırsızlığına karşı ek tedbirler aldı. Ekiplerin, belirlenen program dahilinde günün herhangi bir saatinde ve özellikle geceleri incir üretiminin yoğun olduğu Köşk, Sultanhisar, Nazilli, İncirliova, Germencik ilçelerindeki bahçeler başta olmak üzere il genelinde devriye gezeceği belirtildi.

Teknolojik imkanlardan da faydalanılacak

İncir sezonu boyunca vatandaşların da duyarlı olmasını isteyen güvenlik güçleri şüphelendikleri durumları ihbarda bulunmalarını istediler. Teknolojik imkanların da kullanıldığı denetimlerde jandarmanın sezon boyunca incir bahçelerini havadan ve karadan denetleyeceği belirtildi. Zaman zaman bizzat incir bahçelerine hakim tepelerden zaman zaman da dron ve helikopter destekli yapılacak denetimlerle hırsızlara göz açtırılmayacak. - AYDIN