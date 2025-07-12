Aydın'da İncir Hasat ve İhracat Tarihleri Belirlendi

Aydın'ın önemli ihracat ürünlerinden olan incirde sezon telaşı devam ederken, incir kesim ve ihraç tarihleri belli oldu.

Türkiye'nin en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın'da sezon hareketliliği devam ederken, incirde hasat ve ihracat tarihleri de belli oldu. Tüm semavi dinlerde kutsal meyve olarak tanımlanan, düşük kalorisiyle diyetlerde tavsiye edilen taze incirde hasat zamanı başladı. Aydın'da yetişen sarılop türü taze incir ve İngiliz Kraliyet Ailesinin sofralarını süsleyen Bursa Siyahı olarak tanımlanan siyah incir için ilk kesim ve ihraç tarihleri belli oldu. Alınan karara göre sarılop incir 17 Temmuz'da hasat edilebilecek, 18 Temmuz'da ise ihracatına izin verilecek. Siyah incirde de kesim tarihi 21 Temmuz, ihraç tarihi ise 22 Temmuz olarak belirlendi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Bölgemizde üretimi yapılan Siyah ve Sarılop çeşidi taze incirin Kesim, Toplama ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu tarafından Aydın ili ve ilçelerindeki emsal teşkil edecek bahçelerde yaptıkları incelemeler sonucunda genel özellikler, sınıf özellikleri ve olgunluk yönünden komisyon üyeleri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucuna göre bölgemizde yetişen sarılop çeşidi taze incirin dış kabuk rengi ve şeklinin, meyve içi etinin yeterli yeme olgunluğuna eriştiği tespit edildiğinden 17 Temmuz 2025 tarihinde kesimine ve 18 Temmuz 2025 tarihinde ihracatına, siyah taze incir çeşidi dış kabuk rengi ve şeklinin, meyve iç etinin yeterli yeme olgunluğuna eriştiği tespit edildiğinden 21 Temmuz 2025 tarihinde kesimine ve 22 Temmuz 2025 tarihinde de ihracatına izin verilmesi, komisyon tarafından uygun bulunmuştur" ifadeleri yer aldı. - AYDIN