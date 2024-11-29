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Aydın'da Girişimcilere 44 Milyon TL Destek

Aydın'da Girişimcilere 44 Milyon TL Destek
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Aydın'da 2024 yılının ilk 11 ayında 441 işletmeye toplam 43 milyon 931 bin TL destek sağlandı. Avrupa KOBİ Haftası kapsamında Vali Yakup Canbolat, girişimcileri tebrik ederek yapılan desteklerin Aydın ekonomisine katkısını vurguladı.

Aydın'da 2024 yılının ilk 11 ayında toplam 14 milyon 826 bin TL'si hibe olmak üzere, 441 işletmeye toplam 43 milyon 931 bin TL destek verildi.

Avrupa KOBİ Haftası dolayısıyla Aydınlı 10 girişimci, Vali Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret ederek devlet desteğiyle işletmelerde ürettikleri ürünlerini tanıttı. Ziyarette Vali Yakup Canbolat'a ilde girişimcilere sağlayan devlet destekleriyle ilgili bilgi verildi. Ziyarette hazır bulunan girişimciler, yanlarında getirdikleri ürünlerle Vali Canbolat'a bilgi verdi. Ziyarette 2024 yılının ilk 11 ayında toplam 14 milyon 826 bin TL'si hibe olmak üzere 441 işletmeye 43 milyon 931 bin TL destek sağlandığı kaydedildi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, "Yapılan örnek çalışmaların diğer girişimcilere de örnek olarak motive etmesini ümit ediyoruz. Böylesine bir noktada cesaret gösterip girişimci olmanız ve devlet katkılarından faydalanmanız Aydın ekonomisi için de önemli katkı sağlayacaktır" diyerek Aydınlı girişimcileri tebrik etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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