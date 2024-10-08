Aydın'da Geleceğin Elektrikçilerine Yenilikler Tanıtıldı

İnsanoğlunun hava, su ve gıdadan sonra yaşam için en fazla ihtiyaç duyduğu enerji ve elektrik sektöründe yaşanan yenilikler Aydın'da geleceğin elektrikçi ustalarına tanıtıldı. Aydın Efeler İlçesi'nde bulunan ve sektördeki başarılı çalışmaları ile dikkat çeken Öz Efeler Elektrik firmasında gerçekleştirilen tanıtım günleri etkinliği öğrenciler ve ustalar tarafından yoğun ilgi gördü.

Halk arasında Çıraklık Eğitim Merkezi olarak bilinen Efeler Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler, derslerini Öz Efeler Elektrik Firması'nda işledi. Öğrencilere, Türkiye'de alanında uzman olan özel bir elektrik malzemesi üreten firmanın Ege Bölgesi Satış Uzmanı Halil Filiz tarafından sektördeki yenilikler tanıtıldı. Programda, konutlar, ticari ve endüstriyel yapılar için uçtan uca sistem çözümleri anlatılırken yeni nesil trafo, şalt ürünleri, anahtar, prizler, ev otomasyon sistemleri ve aydınlatma çözümleri gibi yeni ürünler öğrencilere gösterildi.

Öğrencilerin yanı sıra tedarikçilerin de yoğun ilgi gösterdiği tanıtım etkinliğinin hafta boyunca devam edeceği öğrenildi. Öğretmenleri Burhan Dinç'in öncülüğünde standı ziyaret eden Aydın Efeler Mesleki Eğitim Merkezi Elektrik ve Elektronik Teknolojileri Bölümü öğrencileri, hem sektördeki yenilikçi ürünler hakkında bilgi aldı hem de yeni ürünlerin işlevlerini detaylı şekilde öğrenme fırsatı bulduklarını belirttiler.

"Hava, su ve gıdadan sonra en elzem ihtiyaç elektrik oldu"

Globalleşen dünyada insanoğlunun temel yaşam kaynaklarından sonra hayatın konforlu bir şekilde sürdürülebilmesi için en öncelikli ihtiyaçların başında enerjinin, yani elektriğin geldiğini belirten Öz Efeler Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Hidayet Akalın, "Hiçbir kaynak sınırsız olmadığı gibi elektrik enerjisi de sınırsız değil. Hatta çok kısıtlı. Bu nedenle en az enerji ile en çok verimi alabilmek için sektördeki yenilikleri de yakından takip etmek gerekiyor. Hatta enerjiye dönüşen çevre dostu ne kadar kaynak var ise bunu da en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor. Öz Efeler Elektrik olarak sektörün bu yönde gelişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Geleceğin sektör temsilcileri olan öğrencilerimizi bugün firmamızda ağırladık" diyerek firma olarak sektöre öncülük etme gayretlerinin devam edeceğini söyledi. - AYDIN