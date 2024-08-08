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Aydın'da Fasulye Üreticileri Fiyat Dengesizliğinden Şikayetçi

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Aydın'da tarım sektöründe kuraklıktan sonra en büyük sorunun fiyat dengesizliği olduğunu belirten çiftçiler, taze fasulyenin fiyatının toplama maliyetini bile karşılamadığını söyledi.

Türkiye'nin en önemli sebze ve meyve üretim merkezleri arasında yer alan Aydın'da üreticiler plansız tarımdan dert yandı. Tarım sektöründe kuraklıktan sonra en büyük sorunlarının fiyat dengesizliği olduğunu belirten çiftçiler, sezona 105 TL ile başlayan taze fasulyenin bugün 15 TL'ye kadar düşmesinden dert yanarak, fiyatı toplama maliyetini bile karşılamayan fasulye tarlalarını bozmak zorunda kaldıklarını belirttiler.

Aydın'ın Köşk ilçesi ile İzmir'in Ödemiş ilçeleri arasında kalan yaylalarda fasulye üretimi yapan çiftçiler, tarlaları bozmak zorunda kaldıklarını belirttiler. Bin bir zahmetle ürettikleri taze fasulyelerin şu andaki toptan fiyatını elektrik, sulama ve toplamam maliyetinin çok altında kaldığını belirten çiftçilerden Mehmet İnce, "52 yaşındayım. Kendimi bildim bileli tarımla iştigal ederim. Maalesef hiçbir şeyin ortasını bulamadık. Hal böyle olunca ne üreten memnun oluyor ne de tüketen. Bu yıl fasulye sezona 105 TL ile başladı. Tarladan 105 TL'ye alınan fasulye sofraya ulaşıncaya kadar kaç lira olur ve bunu herkes tüketebilir mi diye düşünülmedi. Daha sonra her zaman olduğu gibi çok para ediyor diye herkes fasulyeye yöneldi. Şimdi toptan fiyatı 15 TL'ye düştü. Bunun dikip yetiştirmesi, sulaması toprağın işlenmesi gibi her türlü emek ve yapılan masrafı bir kenara koysak bile işçi ücretinin yaklaşık 1000-1500 TL olduğu günümüzde bir işçinin topladığı fasulyenin parası işçi ücretini karşılamaz hale geldi. Durum böyle olunca zararına üretmektense benim gibi bazı kişiler fasulye tarlalarını bozmak zorunda kaldı" diyerek Türk tarımının önündeki en büyük engelin plansız üretim olduğunu belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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