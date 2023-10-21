Aydın'da Eylül Ayında 4 Bin 505 Gıda Denetimi Gerçekleştirildi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Eylül ayında gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerlerinde 4 bin 505 denetim gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda mevzuata uygun olmayan 19 adet gıda işletmesine yasal işlem uygulandı.

Aydın'da Eylül ayında gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerleri denetimlerine 4 bin 505 denetim gerçekleştirildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Eylül ayı içerisinde, gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerleri denetimlerine yoğun şekilde devam edildi. 2 bin 185 adet gıda üretim yeri, 13 bin 482 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunan Aydın'da, Eylül ayında gıda üretim yerlerine 209, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise 4 bin 296 olmak üzere toplam 4 bin 505 adet denetim gerçekleştirildi.

Denetim İzleme Programı, şikayet, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme vs.ye istinaden il genelinde toplam 50 adet numune alıırken, yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 19 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 500 bin 956 TL'lik yasal işlem uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Eylül ayı içerisinde 290 adet sağlık sertifikası düzenlenerek 1.731.689,92 kg kuru incir, 159 adet sağlık sertifikası düzenlenerek 2.020.779,96 kg muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam; 449 adet sağlık sertifikası düzenlenerek 3.752.469,88 kg gıda maddesi ihracatı gerçekleştirildi.

ALO Gıda 174 hattına, Eylül ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 44, toplu tüketim yeri ile ilgili 16, üretim yerleri ilgili 2 ve 1 de diğer olmak üzere toplam 63 adet şikayet geldi. Şikayetlerle ilgili olarak 55 adet işletmeye ait denetim sonlandırıldı.

Gıda denetimleri olarak Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi'ne (GGBS) kaydedilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz, 118 kişilik gıda kontrolör ekibimiz tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmektedir" denildi. - AYDIN