Aydın'da enginar temizleme işi için Ankara'dan ekip geliyor

Enginar hasadının yapıldığı Aydın'da, tarladan kesilen ürünlerin sofraya yolculuğunda marifet gerektiren ayıklama işi için Ankara'dan gelen ayrı bir ekip görev alıyor. İşçiler, el beceresiyle günde 2 bine kadar enginar soyabiliyor. Ancak gençlerin bu işi benimsememesi nedeniyle deneyimli işçi bulmakta güçlük çekiliyor.

Enginar talebinin önemli bölümünü karşılayan Aydın'da tarladan kesilen ürünlerin sofraya yolculuğunda marifet gerektiren ayıklama işi için Ankara'dan gelen ayrı bir ekip görev alıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre kentte 5 bin 167 hektarlık alanda yaklaşık 8 bin ton enginar üretiliyor.

Şubat sonunda başlayan ve mayıs sonunda tarladan çıkılan hasat sürecinde enginarları soyma ve ayıklama işlemi de haziran ayı ortalarında tamamlanıyor.

Enginar hasadının çoğunda kadınlar görev alırken ürünün işlenmesi aşamasında ise görevi erkekler devralıyor.

Bu konuda yıllardan bu yana uzmanlaşan ve genelde Ankara bölgesinden gelen tarım işçileri, yılın yaklaşık 3 ayını Aydın'da enginar soyarak geçiriyor.

Ürünü ellerinde döndürüp keserek ayıklayan işçiler, enginar başına 70 ila 90 kuruş alıyor. El beceresi yüksek olanlar günde 2 bine kadar enginar soyabiliyor.

Aydın Enginar Üretim Satış Pazarlama Kooperatifi (AYENÜRSA) Başkanı Kenan Kaçar, AA muhabirine kentten Türkiye'nin her noktasına enginar gittiğini söyledi.

Aydın'da enginar temizleme işlerinde çalışanların çoğunun Ankara'dan geldiğini belirten Kaçar, "Bu bir el becerisi, herkes bunu soyup ayıklayamaz. Bizler de enginar üretimi yapıyoruz ama arkadaşlarımız kadar hızlı yapamayız. Çok büyük tehlikesi var bunların. Bıçakları usturadan daha keskin. Devamlı erkekler çalışıyor çünkü hem bilek gücü hem de el becerisi istiyor." ifadelerini kullandı.

Kazancı iyi olmasına rağmen temizleme işlemini yapan kişi sayısının yıldan yıla azaldığına dikkati çeken Kaçar, gençlerin bu işi benimsememesi nedeniyle deneyimli işçi bulmakta güçlük çektiklerini aktardı.

Günde 2 bin tane soyuyor

İşçilerden 70 yaşındaki Haluk Koral da çocukluğundan beri bu işte çalıştığını belirtti. İşin kendisi için bir alışkanlığa dönüştüğünü anlatan Koral, bıçağın keskin olmasından dolayı birkaç kez de elini kestiğini söyledi.

38 yaşındaki Vehbi Baş ise sezonluk işçi olarak Aydın'a gelerek kazanç elde ettiklerini söyledi. Tamamen el emeğine dayalı bir iş yaptıklarını vurgulayan Baş, "Günlük 13-14 saat çalışıyoruz, yoğun çalışıyoruz. Hareketlerinizin seri olması gerekiyor. Günde 1500-2000 tane arası yapabiliyorsunuz. Hırs, azim, istek hepsi olması lazım." diye konuştu.

Hüseyin Arslan (73) da yarım asırdır bu işte çalıştığını belirterek, enginar temizlemenin bir el sanatı olduğunu, böylesi ince bir işçiliğe gençlerin ilgisinin çok az olduğunu dile getirdi.