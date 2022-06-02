Aydın'da ekmek 4 TL oldu - Haberler

Aydın'da ekmek 4 TL oldu Aydın'ın Efeler ilçesinde 3 liradan satılan 220 gramlık ekmek 200 grama düşürülerek 4 TL'ye çıkartıldı. Aydın'ın Efeler ilçesinde 3 liradan satılan 220 gramlık ekmek 200 grama düşürülerek 4 TL'ye çıkartıldı. Artan maliyetler karşısında Aydın Fırıncılar Odası ekmeğe zam yapma kararı aldı. Alınan karar doğrultusunda Aydın'ın Efeler ilçesinde 220 gramı 3 liradan satılan ekmeğin satış fiyatı 4 liraya yükseltilirken gramı da 20 gram eksiltilerek 200 grama düşürüldü. - AYDIN İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Efeler Aydın Ekonomi Haberler

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