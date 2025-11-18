Haberler

Aydın'da Ekim Ayında 661 Bin Araç Sayısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aydın'da 2025 Ekim ayında toplam araç sayısının 661 bin 381 olduğunu ve 14 bin 780 aracın devrinin yapıldığını açıkladı. Araç türlerine göre detaylı istatistikler paylaşıldı.

Aydın'da Ekim ayında toplam araç sayısı 661 bin 381 oldu, 14 bin 780 aracın ise devri yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Ekim ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni yayımladı. Bu çerçevede Aydın'da 2025 yılı Ekim ayında araç sayısı 236 bin 472 otomobil, 11 bin 222 minibüs, 2 bin 777 otobüs, 89 bin 142 kamyonet, 10 bin 860 kamyon, 248 bin 119 motosiklet, bin 458 özel amaçlı taşıt ve 61 bin 331 traktör olmak üzere toplam 661 bin 381 oldu.

Aydın'da 2025 Ekim ayında toplamda 14 bin 780 aracın ise devri yapıldı. Bunların 7 bin 647'si otomobil, 192'si minibüs, 40'ı otobüs, 2 bin 153'ü kamyonet, 185'i kamyon, 3 bin 885'i motosiklet, 21'i özel amaçlı taşıt ve 657'si traktör olarak gerçekleşti.

Ayrıca 2025 Ekim ayında 3 bin 133 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Bunların 874'ü otomobil, 4'ü minibüs, 1'i otobüs, 241'i kamyonet, 20'si kamyon, bin 935'i motosiklet ve 58'i traktör olarak gerçekleşti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim

Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu

Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu
Türkiye'nin köklü kağıt helva üreticisi iflasın eşiğinde

Çocukları yıkan haber! Türkiye'nin köklü firması iflasın eşiğinde
Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu

Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu
Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç

Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç
Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu

Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu
Leroy Sane'nin dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta

Dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta
Yanlış duymadınız! Hat-trick yaptı havaalanının ismini değiştirdi

Bu havaalanının ismi değişti! Nedenine şaşıracaksınız
Trafik sigortasında yeni dönem: Engellilere özel indirimli trafik poliçesi başlıyor

Araç sahiplerine müjde! Sigortaya ek indirim geliyor
Altın ve gümüşte 100 milyarlık oyun! 21 şüpheli gözaltına alındı

Altın ve gümüşte 100 milyarlık oyun
Bahçeli yineledi: İmamoğlu'nun duruşması TRT'de canlı yayınlansın

Bahçeli yineledi: İmamoğlu'nun duruşması TRT'de canlı yayınlansın
ABD'den Dünya Kupası bileti olanlara 'hızlandırılmış vize'

ABD'den Dünya Kupası bileti olanlara "hızlandırılmış vize"
Seren Serengil'den Sağlık Bakanı'na yardım çağrısı

Seren Serengil'den yardım çağrısı: Lütfen yollayın parasını ödeyeceğim
Feyyaz Yiğit açıkladı: Gibi'nin final kararının perde arkası ortaya çıktı

Gibi'nin final kararıyla ilgili gerçek neden ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.