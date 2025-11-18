Aydın'da Ekim Ayında 661 Bin Araç Sayısı

Aydın'da Ekim ayında toplam araç sayısı 661 bin 381 oldu, 14 bin 780 aracın ise devri yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Ekim ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni yayımladı. Bu çerçevede Aydın'da 2025 yılı Ekim ayında araç sayısı 236 bin 472 otomobil, 11 bin 222 minibüs, 2 bin 777 otobüs, 89 bin 142 kamyonet, 10 bin 860 kamyon, 248 bin 119 motosiklet, bin 458 özel amaçlı taşıt ve 61 bin 331 traktör olmak üzere toplam 661 bin 381 oldu.

Aydın'da 2025 Ekim ayında toplamda 14 bin 780 aracın ise devri yapıldı. Bunların 7 bin 647'si otomobil, 192'si minibüs, 40'ı otobüs, 2 bin 153'ü kamyonet, 185'i kamyon, 3 bin 885'i motosiklet, 21'i özel amaçlı taşıt ve 657'si traktör olarak gerçekleşti.

Ayrıca 2025 Ekim ayında 3 bin 133 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Bunların 874'ü otomobil, 4'ü minibüs, 1'i otobüs, 241'i kamyonet, 20'si kamyon, bin 935'i motosiklet ve 58'i traktör olarak gerçekleşti. - AYDIN