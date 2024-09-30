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Aydın'da Çilek Üreticileri Sezona Erken Girdi

Aydın'da Çilek Üreticileri Sezona Erken Girdi
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Aydın, 2025 çilek sezonuna hazırlık için tarlalarına erken inen üreticiler, iklim koşullarının elverişli olmasından dolayı verim ve kalite artışından memnun. Ancak tarım sektöründe işçi bulma sıkıntısı yaşıyorlar.

Türkiye'de en fazla çilek üretiminin yapıldığı illerin başında gelen Aydın'da son yılları oldukça verimli ve bereketli geçen çilek üreticisi 2025 yılı sezonu için tarlaya erken indi. Aydın'da henüz havalar soğumamasına rağmen çiftçiler çilek tarlalarını hazırlamaya başladı.

Ilıman geçen iklimi nedeniyle yılın 12 ayı çilek üretiminin yapıldığı Aydın'da üreticiler yüzlerini güldüren çileği yetiştirmek için bu yıl tarlaya yaklaşık 1 ay önce indi. Pek çok çilek üreticisi şimdiden çilek ekecekleri alanlarda toprağı işlemeye başladı. Hem verim, hem kalite hem de fiyatlardan oldukça memnun olduklarını belirten çiftçiler, tek sıkıntılarının tarım sektöründe çalışacak insan bulmak olduğunu belirterek, şu anda sektörün Suriye'den gelen işçilerle ayakta durabildiğini belirttiler.

Aydın'ın tüm ilçelerinde yetişen ve hatta Ovacık Yaylası'nda bile temel geçim kaynakları arasında yer alan çilek üretimi, ılıman iklimi dolayısıyla rakımı düşük ve hava sıcaklığının oldukça yüksek olduğu Aydın Ovası'nda daha yoğun gerçekleşiyor. Aydın'da çilek üretim miktarı ve çilek ekim alanlarının her geçen gün arttığını belirten bölge çiftçilerinden Barış Örgün; "Tarım sektöründe çalışacak kişi bulmak çok güç olduğu için adeta zamanla yarışıyoruz. Çalışacak insan bulsak bu kadar sezon hazırlığına bu kadar erken başlamamıza gerek yok ama bunca makineleşmeye rağmen çalışacak kişi bulmak çok zor hale geldi" dedi.

"Bir zamanlar iş bulunmaz deniyordu, şimdi işçi bulunmuyor"

Çocukluğundan beri tarım sektörünün içinde olduğunu ve yaklaşık 20 yıl önce bazı tarım aletleri çıktığında "İnsanlar artık çalışacak iş bulmaz" diye yorumlandığını kaydeden Barış Örgün; "32 yaşındayım. Çocukluğumdan beri tarım işlerinde çalışırım. Her geçen gün işi ve işleyişi kolaylaştıracak yeni makineler üretiliyor. Buna rağmen her geçen gün sektörde çalışacak kişi bulamıyoruz. Eğer bu makineler icat edilmemiş ve Suriyeliler de çalışmamış olsa Türk tarımı ciddi sıkıntı yaşayacakmış" diyerek yaşanan işçi sıkıntısında dolayı zamanla yarıştıklarını söyledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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