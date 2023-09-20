Aydın'da Ceviz Hasadı Başladı, Üreticiler Verim Düşüklüğünden Şikayetçi

Türkiye'nin en önemli tarım alanlarından biri olan Aydın'da ceviz hasadı başladı. Üreticiler, bu yıl yaşanan iklimsel sorunlar nedeniyle ağaçların meyve tutmadığını ve rekolte kaybının yüzde 50'nin üzerinde olduğunu belirtiyor.

Türkiye'nin en önemli tarım alanlarına sahip Aydın'da üreticiler ceviz hasadına başladı. Son çeyrek asrın en düşük veriminin yaşandığını belirten üreticiler bu yıl yaşanan iklimsel sorunlardan dolayı ağaçların meyve tutmadığını belirttiler.

Türkiye'nin en verimli arazilerine sahip Aydın'da incirden sonra ceviz hasadı da başladı. Ceviz üretiminin yapıldığı bölgelerde bu sene rekoltede yüzde 50'nin üzerinde düşüklük yaşandığını belirten üreticiler sadece cevizde değil pek çok üründe rekolte ve kalite sorunu yaşadıklarını belirttiler.

Karpuzlu ilçesi sakinlerinden 78 yaşındaki Mehmet Algün, bu yıl kışın geç geldiğini ve bahar döneminde zaman zaman mevsim normalleri altında zaman zaman da üstünde seyreden hava sıcaklıklarının ağaçların dengesini bozduğunu belirten Mehmet Algün, "78 yaşındayım. Çocukluğumdan bu yana çiftçilik yaparım. Zaman zaman bu tür yıllar yaşadık. Ancak son yıllarda mevsimlerin birbirine karışmaya başlaması ile her şeyin dengesi bozuldu. Hal böyle olunca adeta ağaçlar da şaşırdı. Bir bakıyorsun bahar gelmiş, ağaçlar çiçek açıp meyveye durduğu esnada birden tekrar kış şartları hüküm sürmeye başlıyor. Bu yıl da benzeri bir durum yaşandı ve ağaçlar meyvesini ve çiçeğini döktü. Bu yıl çok fazla kuruma da oldu. Kalan ağaçlardan ceviz hasat ediyoruz. Buna da şükür ama yüzde 50'nin üzerinde rekolte kaybı var" diye konuştu. - AYDIN