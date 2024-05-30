Aydın'da Bamya Hasadı Başladı

Aydın'da havaların ısınması ile birlikte son yıllarda fiyatı altınla yarışan bamyanın hasadına başlandı. Koçarlı Büyükdere Mahallesi'nde ilk hasadı yapan Yücel Yüce adlı üretici, bu yıl hem fiyatın hem de ürün kalitesinin oldukça iyi olduğunu belirterek bereketli bir sezon beklediklerini söyledi.

Türkiye'nin en önemli bamya üretim merkezlerinden biri olan Aydın'da 'yeşil altın' diye tabir edilen bamya üretimine başlandı. Koçarlı'da hem bamya üreticiliği hem de toptancılığını yapan Yücel Yüce, tarlasında yetiştirdiği ürünlerin hasadına başladı. Aynı zamanda şifa deposu olan bamyanın değerinin her geçen gün arttığı gibi bölgede önemli bir istihdam kaynağı olduğunu belirten Yücel Yüce, sezonun ilk ürünlerini toptan 150 TL'ye sattıklarını bu fiyatların da yüzleri güldürdüğünü söyledi.

"Tek sıkıntı çalışacak insan bulmak"

Aydın'ın her karış toprağında tarımsal üretim yapılabildiğini ancak en büyük sorunların başında çalışacak insan bulma sıkıntısı geldiğini belirten Yüce, "Topraklarımız verimli. Artık tarım ürünleri para da ediyor. Ancak en büyük sıkıntı çalışacak insan kıtlığı. Bir yanda insanlarımız işsizlikten dert yanarken diğer yanda da tarım sektöründe çalışacak kişi bulamıyoruz. Günlük 800-1000 TL yevmiye veriyoruz. Sabah erken saatlerde başlayan bamya toplama işi, hava ısınınca bitiyor. Yine de amele bulmakta zorlanıyoruz" dedi.

"Kilosu 110-150 TL arasında satıldı"

Bamyanın son yıllarda adeta altınla yarıştığını belirten Yüce, "Bamyalar kalibresine göre fiyatlandırılıyor. Pek çok üründe mahsulün irisi rağbet görürken bamyada küçük olanı daha kıymetli oluyor. Şu anda turfanda olduğu için toptan kilosu 110-150 TL arasında satıldı. Önümüzdeki günlerde bu fiyat düşer ama şimdilik sezondan umutluyuz" dedi. - AYDIN