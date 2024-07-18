Aydın'da arı kolonileri denetlendi

Aydın'ın Söke ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından arı konaklama yerlerindeki kolonilerin denetimi gerçekleştirildi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri yapılan denetimler kapsamında, arı kolonilerinin sağlığı ve üretim verimliliği incelendi. Yetkililer, arıcılığın bölge ekonomisi için önemine dikkat çekerek bu tür denetimlerin arı sağlığını korumak ve bal üretimini artırmak amacıyla düzenli olarak yapıldığını belirtti. Denetimler sırasında, arıların hastalıklardan korunması ve kolonilerin güçlendirilmesi için gerekli önlemler hakkında arıcılara bilgi verildi. Yetkililer, arıcılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için üreticilerin bilinçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, arıcılara destek olmaya devam edeceklerini ifade etti. - AYDIN