Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Araç Sayısı 592 Bin 850 Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da Mayıs ayında toplam araç sayısı 592 bin 850 oldu, 13 bin 87 aracın ise devri yapıldı.

Aydın'da Mayıs ayında toplam araç sayısı 592 bin 850 oldu, 13 bin 87 aracın ise devri yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı Mayıs ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni yayımladı. Bu çerçevede Aydın'da 2024 yılı Mayıs ayında araç sayısı, 219 bin 57 otomobil, 10 bin 651 minibüs, 2 bin 827 otobüs, 84 bin 246 kamyonet, 10 bin 399 kamyon, 205 bin 508 motosiklet, bin 271 özel amaçlı taşıt ve 58 bin 891 traktör olmak üzere toplam 592 bin 850 oldu.

Aydın'da 2024 Mayıs ayında toplamda 13 bin 87 aracın ise devri yapıldı. Bunların 6 bin 673'ü otomobil, 166'sı minibüs, 42'si otobüs, 2 bin 151'i kamyonet, 145'i kamyon, 3 bin 206'sı motosiklet, 23'ü özel amaçlı taşıt ve 681'i traktör olarak gerçekleşti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Aydın Trafik Ekonomi Güncel Haberler

Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

 MSB, PKK'nın kirli planını ortaya çıkardı! Gizlenmek için ormanları yakıyorlar

MSB, PKK'nın kirli planını ortaya çıkardı! Gizlenmek için ormanları yakıyorlar

 Kemal Sunal repliğiyle yapılan bel altı paylaşım Ayşe Ateş'i isyan ettirdi: Yeter ulan, yeter!

Kemal Sunal repliğiyle yapılan bel altı paylaşım Ayşe Ateş'i isyan ettirdi: Yeter ulan, yeter!

 Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral tutuklandı

Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral tutuklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title