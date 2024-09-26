Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Ağustos Ayında Araç Sayısı 606 Bin 561'e Ulaştı

Aydın'da Ağustos Ayında Araç Sayısı 606 Bin 561'e Ulaştı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Aydın'da 2024 yılı Ağustos ayında toplam araç sayısı 606 bin 561 oldu, 12 bin 827 aracın devri yapıldı.

Aydın'da Ağustos ayında toplam araç sayısı 606 bin 561 oldu, 12 bin 827 aracın ise devri yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı Ağustos ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni yayımladı. Bu çerçevede Aydın'da 2024 yılı Ağustos ayında araç sayısı, 221 bin 684 otomobil, 10 bin 745 minibüs, 2 bin 859 otobüs, 85 bin 200 kamyonet, 10 bin 481 kamyon, 214 bin 907 motosiklet, bin 302 özel amaçlı taşıt ve 59 bin 383 traktör olmak üzere toplam 606 bin 561 oldu.

Aydın'da 2024 Ağustos ayında toplamda 12 bin 827 aracın ise devri yapıldı. Bunların 6 bin 671'i otomobil, 188'i minibüs, 71'i otobüs, 2 bin 148'i kamyonet, 141'i kamyon, 2 bin 951'i motosiklet, 20'si özel amaçlı taşıt ve 537'si traktör olarak gerçekleşti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye İstatistik Kurumu Yerel Haberler Otomobil Ekonomi Ulaşım

CHP'den istifa edecek mi? Gündeme bomba gibi düşen iddia Mansur Yavaş açıkça soruldu

CHP'den istifa edecek mi? Bomba iddia Yavaş'a açıkça soruldu

 Lübnan için ilk kez 'cehennem' kelimesini kullanan Guterres'ten BM konseyinde tarihi çağrı

Guterres, Lübnan için ilk kez o kelimeyi kullandı

 Ehliyetini yenilemek isteyenleri isyan ettiren detay: Bu durumu hemen düzeltin

Ehliyetini yenilemek isteyenleri isyan ettiren 2 TL detayı
Sanat camiasını karıştıran iddia! Selçuk Yöntem, Tamer Karadağlı'ya fena patladı

Selçuk Yöntem, Tamer Karadağlı'ya fena patladı: Yazıklar olsun
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mansur Yavaş CHP'den istifa edecek mi? Selçuk Yöntem- Tamer Karadağlı olayı nedir? Batuhan Karadeniz yurt dışına kaçtı mı? Batuhan Karadeniz nerede, suçu ne? Selçuk Yöntem kimdir? Selçuk Yöntem kaç yaşında, nereli? Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? Hudutsuz Sevda yeni sezon ne zaman başlıyor? SON DAKİKA: Deprem mi oldu? 26 Eylül Perşembe deprem haberleri... 2025 KYK Yurt Time başvuru sonucu açıklandı mı? KYK burs/kredi başvurusu sonuçlarına nereden bakılır, ödemeler ne zaman başlıyor? Tamer Karadağlı- Gaye Filiz Alacacı olayı nedir? Gaye Filiz Alacacı kimdir? Gaye Filiz Alacacı kaç yaşında, nereli? TRT 1 YAYIN AKIŞI 26 EYLÜL: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar var? Yaşar Alptekin kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Yaşar Alptekin kaç yaşında, nereli? Yaşar Alptekin biyografisi!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });