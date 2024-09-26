Aydın'da Ağustos Ayında Araç Sayısı 606 Bin 561'e Ulaştı

Aydın'da Ağustos ayında toplam araç sayısı 606 bin 561 oldu, 12 bin 827 aracın ise devri yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı Ağustos ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni yayımladı. Bu çerçevede Aydın'da 2024 yılı Ağustos ayında araç sayısı, 221 bin 684 otomobil, 10 bin 745 minibüs, 2 bin 859 otobüs, 85 bin 200 kamyonet, 10 bin 481 kamyon, 214 bin 907 motosiklet, bin 302 özel amaçlı taşıt ve 59 bin 383 traktör olmak üzere toplam 606 bin 561 oldu.

Aydın'da 2024 Ağustos ayında toplamda 12 bin 827 aracın ise devri yapıldı. Bunların 6 bin 671'i otomobil, 188'i minibüs, 71'i otobüs, 2 bin 148'i kamyonet, 141'i kamyon, 2 bin 951'i motosiklet, 20'si özel amaçlı taşıt ve 537'si traktör olarak gerçekleşti. - AYDIN