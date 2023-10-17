Aydın'da 59 İş Yerine Cezai İşlem Uygulandı

Aydın'da 2023 yılı Ocak ve Eylül döneminde Türkiye İş Kurumu Aydın İl Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde 59 iş yerine cezai işlem uygulandı.

Aydın İl İstihdam Kurulu Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında gerçekleştirildi. Türkiye İş Kurumu Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi 2023 yılı Ocak ve Eylül döneminde yaptıkları çalışmaları paylaştı. Yapılan denetimler çerçevesinde kanunları ihlal edenlerin cezalandırıldığını belirten İl Müdürü Terzi, "4857 Sayılı İş Kanunu'nun ihlalinden 25 iş yerine toplamda 1 milyon 290 bin 876 TL, 6735 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun'un ihlalinden dolayı da 9 işyeri ve 17 işçiye toplamda 661 bin 564 TL, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nu ihlalden 17 iş yerine 725 bin 397 idari, 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik ve Yatırım Sistemi Kanunu uyarınca 2 iş yerine 53 bin 316 TL ve son olarak da 4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu uyarınca 6 iş yerine de 264 bin 480 TL olmak üzere toplamda 2 milyon 995 bin 533 TL idari para cezası uygulandı" dedi. - AYDIN