Aydın'da 2025 İlk Çeyrek İthalat ve İhracat Rakamları Açıklandı

Önemli ihracat ürünleriyle Türkiye ekonomisine katkı sağlayan Aydın'da 2025 yılının ilk 3 ayında ithalat bir önceki yıla göre yüzde 32 düşerken, ihracat da yüzde 1 düştü.

Aydın'ın 2025 yılı ilk 3 ay ithalat ve ihracat rakamları belli oldu. TÜİK verilerine göre Aydın'da 2024 yılının ilk 3 ayında 148 milyon 341 bin dolar olan ithalat rakamları, 2025 yılında yüzde 32'lik düşüşle 99 milyon 413 bin dolar oldu. Yine 2024 yılının ilk 3 ayında 297 milyon 127 bin dolar olan ihracat rakamları ise 2024 yılında yüzde 1'lik düşüşle 294 milyon 926 bin dolar olarak gerçekleşti.

En fazla hareketlilik Mart ayında yaşandı

Aydın'da 2025 yılı Ocak-Mart ayları arasında toplam 99 milyon 413 bin dolar değerinde ithalat gerçekleştirilirken, aynı dönemlerde ise 294 milyon 926 bin dolar ihracat yapıldı. Aylara bakıldığında ise Ocak ayında 26 milyon 135 bin dolar ithalat, 93 milyon 662 bin dolar ihracat yapıldı. Şubat ayında 29 milyon 136 bin dolar ithalat, 95 milyon 638 bin dolar ihracat yapıldı. Mart ayında ise 44 milyon 141 bin dolar ithalat, 105 milyon 625 bin dolar ihracat yapıldı. Yılın ilk 3 ayında yapılan ihracat, ithalatın üstünde olması il ekonomisine olumlu dönüşler sağlarken en fazla ihracat Mart ayında meydana geldi. - AYDIN