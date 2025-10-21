Aydın'da 2025-2026 Kestane Hasadı Başladı: İlk Kilosu 550 Lira

AYDIN'da 2025-2026 yılının ilk kestaneleri kilosu sembolik olarak 550 liradan Aydın Ticaret Borsası tarafından satın alındı.

Türkiye'de kestane üretiminde birinci sırada yer alan Aydın'da kestane hasadı devam ediyor. Rekoltenin ve kalitenin iyi olduğu AB coğrafi işaret tescilli Aydın kestanesi için Aydın Ticaret Borsası tarafından sembolik alım töreni yapıldı. Törene Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz ve kestane üreticileri katıldı. Aydın'daki 12 üretici, 131 kilo kestane getirip borsaya teslim etti. Yılın ilk kestanelerini sembolik olarak 550 liradan aldıklarını belirten Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, yeni hasat sezonunu bütün üreticiler için hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, "2025/2026 sezonu kestane ilk alım törenine hepiniz hoş geldiniz. İlimizin ve bölgemizin önemli tarım ürünleri arasında yer alan ve borsamız tarafından Avrupa birliği coğrafi işareti alınan Aydın kestanesi, ilimiz ekonomisine önemli bir katkı sağlamaktadır. Ülkemizdeki kestane üretiminin yaklaşık yüzde 33'ü Aydın ilimizde gerçekleşmektedir. 2024 yılında ülkemizde 74 bin 300 ton kestane üretimi yapılmış olup, bu üretimin 24 bin 315 tonu ilimize aittir. İlimiz, Türkiye kestane üretiminde ilk sırada yer almaktadır. Ülkemizde toplam 12 bin 157 ton kestane tescili yapılmış, bu tescilin de 5 bin 669 tonu ilimizde gerçekleştirilmiştir" dedi.

'AYDIN'DAN KESTAE İHRACATI 478 TON OLDU'

2024 – 2025 sezonu müstahsil alım ortalama kilogram fiyatının 121,55 kuruş olarak gerçekleştiğine dikkati çeken Çondur, şöyle devam etti: "2024 yılı itibariyle Türkiye genelinde kestane ağacı varlığı 3 milyon 17 bin 855 adet olup, Aydın'ın yüzde 29'luk pay ile 871 bin 211 adet kestane ağacına sahiptir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkemiz 2024-2025 sezonunda 6 bin 995 ton kestane ihracatından 17 milyon 890 bin dolar gelir elde etmiştir. Aynı dönemde kestane ithalatımız ise 944 ton karşılığında 827 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. İlimizde ise 2024 yılında gerçekleşen kestane ihracatı 771 ton olmuştur. 2025 yılının ilk 9 ayında ülkemizde bin 135 ton kestane ihracatından 2 milyon 664 bin dolar gelir elde edilmiştir. Aynı dönemde kestane ithalatı ise 771 ton karşılığında 698 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. İlimizde ise aynı dönemde gerçekleşen kestane ihracatı 478 ton olarak kaydedilmiştir. 2025-2026 sezonunun ilk kestanesi Aydın Ticaret Borsası tarafından sembolik olarak kilosu 550 liradan teslim alınmıştır. Tüm üreticilerimize, tüccarımıza ve ihracatçılarımıza bereketli bir hasat sezonu geçirmelerini diler, kestane sezonun ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim. 10'u Köşk'te olmak üzere toplam 12 üreticimizden alınan kestanelerle sembolik fiyatla alış yapıyoruz" diye konuştu.

