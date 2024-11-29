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Aydın'da 2024'te 23 Bin 339 Kişi İstihdama Kazandırıldı

Aydın'da 2024'te 23 Bin 339 Kişi İstihdama Kazandırıldı
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İş Kurumu Aydın İl Müdürlüğü, 2024 yılının Ocak-Ekim ayları arasında özel sektörde 23 bin 339 kişiyi işe yerleştirdi. Bu dönemde 10 binden fazla kadın istihdama katılırken, engelli ve dezavantajlı gruplara da özel destekler sağlandı.

İş Kurumu Aydın İl Müdürlüğü tarafından 2024 yılının Ocak-Ekim ayları arasında 23 bin 339 kişi özel sektörde işe yerleştirildi. Aydın'daki istihdam rakamlarının artmasına öncülük yapan müdürlük, 10 binin üzerinde kadının da işe yerleşmesine öncü oldu.

Aydın'da 2024 yılının ilk 10 ayında istihdam edilen rakamlar belli oldu. 2024 yılının Ocak-Ekim dönemi arasında özel sektörde işe yerleştirilen 23 bin 339 kişilik istihdam rakamları dikkat çekti. Bu dönemde 10 binden fazla kadın, iş hayatına katıldı. 2024 yılının ilk 10 ayında 23 bin 339 kişiye işe yerleşme desteği sağlandı. Geçen yıl aynı dönemde ise 23 bin 675 kişinin işe yerleşmesine yardımcı olan kurum, bu yıl ayrıca 10 bin 636 kadının işe yerleşmesine aracılık yaparken geçen yıl aynı dönemde ise 9 bin 570 kadının işe yerleşmesi sağladı. Ocak-Ekim 2024 döneminde 30 bin 588 kişiyle görüşülerek danışmanlık hizmeti verilirken ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla bu sayı arttı. Ayrıca, gençler, yeni mezunlar, uzun süreli işsizler ve dezavantajlı gruptaki bireyler için İş Kulübü çalışmaları düzenlendi. Bu çalışmalar kapsamında 956 kişiye eğitim verildiğini, 8. sınıf, 12. sınıf öğrencileri ve meslek lisesi öğrencilerine yönelik danışmanlık faaliyetlerinin ise 7 bin 166 öğrenciye ulaşıldığı açıklandı.

Engelli ve Dezavantajlı gruplar için özel destek

Engelli İş Koçluğu hizmeti ile 2 bin 223 engelli vatandaşın iş gücüne katılmasına yardımcı olurken, 599 engelli bireyin işe yerleşmesine öncülük etti. Ayrıca, engelli ve eski hükümlülerden oluşan dezavantajlı gruplar için Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 1890 kişinin istihdam edildiği bilgisine ulaşıldı. Ayrıca iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik İş Gücü Uyum Programları (İUP) da başlatıldı. Eylül 2024 itibarıyla hayata geçirilen bu programlar kapsamında, 2 bin 100 kişilik kontenjanla 25 ayrı programın başlatıldığını ve işsiz bireylerin iş gücü piyasasına geçişini sağlamaya yönelik eğitimlerin devam ettiği öğrenildi.

Aydın'daki iş gücü ihtiyacını karşılamak için 2024 yılının ilk 10 ayında 36 bin açık iş talebi aldı. İşverenlerin taleplerini hızlı bir şekilde karşılamak amacıyla toplu iş görüşmeleri düzenlendiği ve iş arayanlarla işverenlerin buluşturulduğu bildirildi.

Dezavantajlı gruba 385 Milyon Lira destek verildi

İş Kurumu, işsizlik sigortası hizmetleri, meslek eğitim kursları, işbaşı eğitim programları (İEP), Toplum Yararına Program (TYP), Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) gibi birçok destek ve program aracılığıyla işsizlere, işverenlere ve dezavantajlı gruplara hizmet sunuyor. İş Kurumu, 2014 yılından itibaren bu güne kadar Aydın'da engelli vatandaşlar için fırsat eşitliği sunmaya devam ederken 7 bin 237 projeye toplam 385 milyon 897 bin 77 lira destek sağladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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