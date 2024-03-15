Aydın'da 2023 Yılı Arılı Kovan Desteklemesi Ödemeleri Yapılacak

Önemli tarım ve hayvancılık kentlerinden olan Aydın'da faaliyet gösteren bin 498 arıcıya 2023 Yılı Arılı Kovan Desteklemesi ödemeleri çerçevesinde toplam 14 milyon 840 bin 600 TL ödenecek.

Konu ile ilgili Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "2023 Yılı Arılı Kovan Desteklemesi kapsamında ilimizde bin 498 üreticiye 261 bin 72 adet kovan karşılığında 14 milyon 840 bin 600 TL destekleme ödemesi yapılacaktır. Ödemeler 15 Mart Cuma günü saat 18.00'den itibaren üreticilerin hesaplarına yatırılacaktır. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı. - AYDIN