Üye Girişi
Haberler

Aydın'da 2023 Yılı Arılı Kovan Desteklemesi Ödemeleri Yapılacak

Güncelleme:

Aydın'da faaliyet gösteren bin 498 arıcıya 2023 Yılı Arılı Kovan Desteklemesi ödemeleri çerçevesinde toplam 14 milyon 840 bin 600 TL ödenecek.

Önemli tarım ve hayvancılık kentlerinden olan Aydın'da faaliyet gösteren bin 498 arıcıya 2023 Yılı Arılı Kovan Desteklemesi ödemeleri çerçevesinde toplam 14 milyon 840 bin 600 TL ödenecek.

Konu ile ilgili Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "2023 Yılı Arılı Kovan Desteklemesi kapsamında ilimizde bin 498 üreticiye 261 bin 72 adet kovan karşılığında 14 milyon 840 bin 600 TL destekleme ödemesi yapılacaktır. Ödemeler 15 Mart Cuma günü saat 18.00'den itibaren üreticilerin hesaplarına yatırılacaktır. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Aydın Tarım Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yunus Koçak kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Osmangazi Belediye Başkan adayı Yunus Koçak kaç yaşında, nereli? Rıdvan Fadıloğlu kimdir? AK Parti Gaziantep- Şehitkamil Belediye Başkan adayı Rıdvan Fadıloğlu kaç yaşında, nereli? Enis Bekiroğlu kimdir? CHP Erzurum Pazaryolu Belediye Başkan Adayı Enis Bekiroğlu kaç yaşında, nereli? Yaşar Aka kimdir? Memleket Partisi Kocaeli Derince Belediye Başkan Adayı Yaşar Aka kaç yaşında, nereli? İlhami Çiftçi kimdir? CHP Erzurum Pasinler Belediye Başkan Adayı İlhami Çiftçi kaç yaşında, nereli? Mehmet İhsan Tahmazoğlu kimdir? AK Parti Gaziantep- Şahinbey Belediye Başkan adayı Mehmet İhsan Tahmazoğlu kaç yaşında, nereli? Cemal Koçak kimdir? CHP Erzurum Palandöken Belediye Başkan Adayı Cemal Koçak kaç yaşında, nereli? Seher Düzgün kimdir? Memleket Partisi Mersin Yenişehir Belediye Başkan Adayı Seher Düzgün kaç yaşında, nereli? Ferudun Kaplan kimdir? CHP Erzurum Olur Belediye Başkan Adayı Ferudun Kaplan kaç yaşında, nereli? Ozan Mehmet Bozdoğan kimdir? Memleket Partisi Mersin Tarsus Belediye Başkan Adayı Ozan Mehmet Bozdoğan kaç yaşında, nereli? Nuh Bektaş kimdir? CHP Erzurum Oltu Belediye Başkan Adayı Nuh Bektaş kaç yaşında, nereli? Varbil Ateş kimdir? CHP Erzurum Narman Belediye Başkan Adayı Varbil Ateş kaç yaşında, nereli? Ahmet Dönmez kimdir? AK Parti Eskişehir- Sarıcakaya Belediye Başkan adayı Ahmet Dönmez kaç yaşında, nereli? Atillah Uzun kimdir? CHP Erzurum Köprüköy Belediye Başkan Adayı Atillah Uzun kaç yaşında, nereli? İbrahim Karabulut kimdir? Memleket Partisi Mersin Silifke Belediye Başkan Adayı İbrahim Karabulut kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title