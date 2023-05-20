Aydın'da 20 İşletmeye 1 Milyon 352 Bin 563 TL Ceza

Aydın genelinde yapılan gıda denetimlerinde Nisan ayında 20 işletmeye 1 milyon 352 bin 563 TL ceza yazıldı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Nisan ayı içerisinde, gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerleri yapılan denetimlerde mevzuata uygun davranmayan 20 gıda işletmesine 1 milyon 352 bin 563 TL'lik yasal işlem uygulandı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimizde toplam, 2 bin 154 adet gıda üretim yeri, 13 bin 510 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunmakta olup, Nisan ayında gıda üretim yerlerine 345 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise bin 501 adet olmak üzere toplam bin 846 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim İzleme Programı, şikayet, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme gibi durumlara istinaden il genelinde toplam 29 adet numune alınmış, yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 20 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 1 milyon 352 bin 563 TL'lik yasal işlem uygulanmıştır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce Nisan ayı içerisinde 259 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 1 milyon 924 bin 796,44 kg kuru incir, 169 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 2 milyon 344 bin 965,46 kg muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam 428 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 4 milyon 269 bin 761,90 kg gıda maddesi ihracatı gerçekleştirilmiştir. ALO Gıda 174 hattına, Nisan ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 24 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 2 adet, üretim yerleri ilgili 1 adet ve diğer 1 adet olmak üzere toplam 28 adet şikayet gelmiştir. Şikayetlerle ilgili olarak 27 adet işletmeye ait denetim sonlandırılmıştır. Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığı GGBS (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi)'ne kaydedilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz, 118 kişilik Gıda Kontrolör ekibimiz tarafından 24 saat aralıksız bir şekilde devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN