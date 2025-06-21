Aydın Çam Fıstığı, Avrupa Birliği'nde Tescillendi

Aydın Çam Fıstığı, Avrupa Birliği'nde Tescillendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın tarımsal ürünleri arasında önemli bir yere sahip olan Aydın Çam Fıstığı, Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret tescili aldı. Bu tescil, Aydın'ın tarımsal üretimini uluslararası alanda güçlendirirken, yerli ürünün tanınırlığını artırıyor.

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın'ın, tarımsal ürünleri her geçen gün dünya çapında güçlenirken, son olarak 2 Haziran'da Avrupa Birliği'nde tescillenen Aydın Çam Fıstığı da uluslararası tanınırlılığını artırdı.

Aydın Ticaret Borsası tarafından 24 Ağustos 2023 tarihinde Avrupa Birliği'ne menşe adı koruması kapsamında başvurusu yapılan Aydın Çam Fıstığı, başvuru sürecini başarıyla tamamlayarak 2 Haziran 2025 tarihi itibariyle Resmi Gazete'de yayımlanarak Avrupa Birliği'nde tescil edilen 33. ürün oldu. Bu çerçevede ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan zeytin, incir gibi tarımsal ürünlerle birlikte Aydın Çam Fıstığı da uluslararası tanınırlılığını artırarak kalitesini tescilledi. İl genelindeki hasatın tamamlanmasının ardından kozalak işleme tesislerinde de yoğun mesai dönemi başlarken, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de iletmeleri gezerek hem denetim gerçekleştirdi hem de işletme yetkililerden süreç ile ilgili bilgi aldı. Aydın Çam Fıstığı'nın tanınırlığı artırmaya yönelik yapılan çalışmalar hakkında da bilgi alan il müdürlüğü ekipleri, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İlimiz, ülkemizde çam fıstığı üretiminde öncü konumunu bir adım daha ileri taşıyarak, Aydın Çam Fıstığı'nı 2 Haziran 2025 tarihi itibarıyla Avrupa Birliği coğrafi işaret tescil sistemi kapsamında tescil ettirdi. Bu önemli başarı, yerli ürünümüzün uluslararası tanınırlığını artırarak, kalitesini tüm dünyaya tescillemiştir. İlimizde üretilen çam fıstığı, başta Koçarlı olmak üzere Bozdoğan, Söke, Karpuzlu, Çine ve Yenipazar ilçelerinde yoğunlaşmakta ve bölgesel tarım ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda, İl Müdürümüz İbrahim Altıntaş, Koçarlı ilçemizdeki çam fıstığı işleme tesislerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında tesis sahibi Serkan Karatosun, tesisin faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran dronu İsrail'i vurdu

Savaşın başından bu yana bir ilk! Demir Kubbe'yi aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya 'Netanyahu'ya kanmayın' uyarısı

Savaş sürerken Erdoğan'dan dünyaya "Netanyahu" uyarısı
Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok

Yırtık kıyafetiyle kızını sınava sokmaya çalışan babaya büyük şok
Akaryakıtta tabela yine değişiyor

Peş peşe zamlardan sonra akaryakıtta tabela yine değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'e damga vuran yarışmacı: Bu tabloyu Erdoğan görse tebrik ederdi

MasterChef'e damga vuran yarışmacı: Erdoğan görse tebrik ederdi
Görüşmeler başadı! Uğurcan adım adım Süper Lig devine

Başkanlar görüşüyor! Uğurcan adım adım Süper Lig devine
İsteme merasiminde kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Polis memuru Suriyelilerin düğününde! İşte sahneye çıkıp yaptığı anons

Polis memuru Suriyelilerin düğününde! İşte sahneye çıkıp yaptığı anons
Tüyler ürperten anlar! Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı

Tüyler ürperten anlar! Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı
Karne gününde sürpriz karar! Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor

Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor
Uçak havalandı geliyor! Süper Lig devine bir dünya yıldızı daha

Uçak havalandı geliyor! Süper Lig devine bir dünya yıldızı daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.