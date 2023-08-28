Aydın Çam Fıstığı Avrupa Birliği'nde Tescil İçin Başvuruda Bulundu

Aydın'ın tarımsal ürünlerinin ulusal ve uluslararası pazarda marka değeri taşıması adına coğrafi işaret çalışmalarına önem veren Aydın Ticaret Borsası, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen Aydın Çam Fıstığının Avrupa Birliği nezdinde tescillenmesi için başvuruda bulundu.

Aydın Ticaret Borsası tarafından 19 Haziran 2019 tarihinden itibaren korunmak üzere 16 Temmuz 2021 tarihinde coğrafi işaret tescili alınan Aydın Çam Fıstığı için Aydın Ticaret Borsası, Avrupa Birliği Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü'ne tescil talepli başvurusunu gerçekleştirdi.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın'ın verimli topraklarında yetişen ve marka değeri taşıyan tarımsal ürünlerin haksız rekabetten korunması ve Aydın'a özel ayırt edici özelliğe sahip tarımsal ürünlerin uluslararası platformda tanınması noktasında, Aydın Ticaret Borsası'nın Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yoğun çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Başkan Çondur, "Borsamız tarafından tescillenen Aydın Çam Fıstığının sahip olduğu katma değer, ilimizin ulusal ve uluslararası platformda bilinirliliğine ve ekonomik gücüne katkı sunmaktadır. Dolayısıyla bu önemli ürünümüzün AB Komisyonu'nda korunması ehemmiyet oluşturmuş olup 25.08.2023 tarihinde PDO-TR-02989 başvuru numarası ile AB Komisyonu'na başvurumuz yapılmıştır "dedi.

Başkan Çondur konuşmasının devamında, "İlimiz ile bütünlük sağlayan yerel ürünlerin katma değerini artırmayı hedefleyen ve kırsal kalkınmaya ekonomik olarak katkı sağlamayı hedefleyen Borsamız, Aydın Kestanesi, Aydın Memecik Zeytinyağı, Aydın Memecik Zeytini, Aydın Yamalak Sarısı Zeytini, Aydın Çam Fıstığı olmak üzere toplam beş ürünümüzü tescillendirmiştir. Aynı zamanda Avrupa Birliği nezdinde tescillenen Aydın Kestanesinin ardından Aydın Memecik Zeytinyağı ve Aydın Memecik Zeytininin Avrupa Birliği nezdinde tescili beklenmekte olup Aydın Çam Fıstığı için Avrupa Birliği'ne tescil başvurusunda bulunulmuştur. Coğrafi işaretli ürünlerimizin Avrupa Birliği nezdinde onaylanması halinde Borsamız tarafından Avrupa Birliği'nde tescillenen ürünlerin sayısı 4'e çıkmış olacaktır" dedi.

Aydın Ticaret Borsası tarafından tescili sağlanan ürünlerin, Avrupa Birliği'nde de tescillenmesi için gerekli çalışmaları titizlikle yürüttüklerini belirten Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, "Avrupa Birliği Komisyonu'ndaki tüm süreçleri özveri ile yürüten sınai mülkiyet hukuku çerçevesinde uluslararası mevzuata hakim olan coğrafi işaret danışmanımız Huriye Özener'e, emeği geçen tüm üreticilerimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyor; ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Aydın Çam Fıstığı; Coğrafi bölgede yetişen fıstık çamlarının kozalaklarının hasat edildikten sonra kabuğundan ayrılan ve zarından temizlenen, Rengi açık-koyu krem, ucu çok sivri, sivri ucu kirli sarıya yakın ve az dolgun gövdeli bir meyvedir. Kabuksuz olarak piyasaya sunulur. - AYDIN