Aydın Çam Fıstığı, AB'den Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Aydın Çam Fıstığı, AB'den Coğrafi İşaret Tescili Aldı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın çam fıstığının Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldığını açıkladı. Bu tescil, Türkiye'nin 33. coğrafi işaretli ürünü oldu.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın çam fıstığının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Anadolu'nun eşsiz lezzetleri sınırlarımızı aşmaya devam ediyor. Doğal aroması ve yüksek kalitesiyle öne çıkan Aydın çam fıstığı, AB'den coğrafi işaret tescili alan 33'üncü ürünümüz oldu. Üreticimizi kutluyor, bu başarıyı ülkemiz ve sektörümüz adına gururla paylaşıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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