Aydın Çam Fıstığı, AB'den Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Aydın Çam Fıstığı, AB'den Coğrafi İşaret Tescili Aldı
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Aydın çam fıstığının Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan 33'üncü ürün olduğunu duyurdu. Hisarcıklıoğlu, yerel değerlere sahip çıkılması gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Aydın çam fıstığının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan 33'üncü ürün olduğunu bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, yerel değerlere sahip çıkan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Ticaret Borsası yönetim kurulu, meclisi ve emeği geçen herkesi kutladığını ifade etti.

Aydın çam fıstığının, AB coğrafi işaret tescili alan 33'üncü ürün olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Aydın'a ve ülkemize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin dünyada çok az coğrafyada rastlanan bir ürün çeşitliliğine sahip olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. AB süreci devam eden 76 coğrafi işaret ve 3 geleneksel ürün adıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor."

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
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