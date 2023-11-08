Haberler ›› Ekonomi ›› Aydın Büyükşehir Belediyesi Üreticilere Yerli Tohum Desteği Sağladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Üreticilere Yerli Tohum Desteği Sağladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte üreticilere 1,5 milyon yerli tohumun yaklaşık 150 binini dağıttı. Ücretsiz olarak karnabahar, brokoli, marul ve lahana gibi ürünlerin tohumları dağıtıldı. Belediye Başkanı Çerçioğlu, amacın yerli tohumları gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirtti ve İsrail'den gelen tohumları kabul etmediklerini vurguladı.