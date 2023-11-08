Aydın Büyükşehir Belediyesi Üreticilere Yerli Tohum Desteği Sağladı
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte üreticilere 1,5 milyon yerli tohumun yaklaşık 150 binini dağıttı. Ücretsiz olarak karnabahar, brokoli, marul ve lahana gibi ürünlerin tohumları dağıtıldı. Belediye Başkanı Çerçioğlu, amacın yerli tohumları gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirtti ve İsrail'den gelen tohumları kabul etmediklerini vurguladı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi üreticilere yerli tohum desteğinde bulundu.
Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, üretimini yaptıkları 1,5 milyon yerli tohumun yaklaşık 150 binini dağıttıklarını söyledi.
Karnabahar, brokoli, marul ve lahana gibi ürünlerin tohumlarını ücretsiz dağıttıklarını aktaran Çerçioğlu, "Buradaki asıl amacımız yerli tohumlarımızı gelecek nesillere aktarabilmek. Bu işe yıllar önce başladık ve şimdi yolumuza devam ediyoruz. İsrail'den gelen tohumları istemiyoruz, 'kendi tohumlarımız' diyoruz." diye konuştu.